Birinci parti kim? GENAR son anket sonuçlarını duyurdu: İşte AK Parti ve CHP’nin oy oranları…

Ankara kulislerinde anket sonuçları konuşulmaya devam ederken İhsan Aktaş’ın sahibi olduğu GENAR Araştırma Şirketi de son seçim anketini yayımladı. GENAR’ın açıkladığı son seçim anketinde AK Parti birinci sırada yer alırken, CHP ise ikinci sırada yer aldı. GENAR’ın daha önceki aylarda açıklamış olduğu anket sonuçlarında da AK Parti birinci sıradaydı…

‘Erken seçim olacak mı?’ sorusu ile ilgili tartışmalar Ankara kulislerinde gündem yaratmaya devam ediyor. Peki seçim anketlerinde birinci parti kim? CHP’nin ‘Türkiye’nin birinci partisi biziz’ çıkışları sürerken dikkat çeken bir anket sonucu yayımlandı.

Kamuoyu tarafından yakından takip edilen seçim anketlerine bir yenisi daha eklendi. GENAR Araştırma tarafından yapılan son anket sonuçları İhsan Aktaş tarafından paylaşıldı.

"BİRİNCİ PARTİ POZİSYONU DEĞİŞMEDİ"

GENAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş'ın sosyal medya hesabından "GENAR TÜRKİYE RAPORU 2025. Birinci parti pozisyonu değişmedi." İfadelerini kullanarak yaptıkları son anketin sonuçlarını paylaştı.

AK PARTİ YÜZDE 33'LE İLK SIRADA

GENAR Araştırma tarafından yapılan son ankette ilk sırada yer alan parti yine değişmedi. İlk sırada yüzde 33,9 ile AK Parti yer aldı. CHP ise yüzde 32,2 ile ikinci sıraya yerleşti.

Birinci parti kim? GENAR son anket sonuçlarını duyurdu: İşte AK Parti ve CHP’nin oy oranları… 1

İŞTE GÜNDEM YARATACAK O ANKET

Anket sonuçları şöyle:

% 9,9 DEM Parti

% 8,5 MHP

% 5,2 İYİ Parti

% 3,6 Zafer Partisi

% 2,2 Yeniden Refah Partisi

% 1,3 Türkiye İşçi Partisi

% 1,0 Saadet Partisi

% 0,9 Anahtar Parti

% 0,6 BBP

% 0,7 Diğer

