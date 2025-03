Bu araştırma Dünya'da ses getirdi: Alzheimer riskini azaltan diyet! Beyin sağlığınızı koruyun...

Akdeniz-DASH Nörodejeneratif Gecikme Diyeti, kısaca MIND diyeti, Alzheimer hastalığına yakalanma riskini %53 oranında azalttığına dair çarpıcı bulgularla gündeme geldi. Chicago’daki bir üniversitede Tıp Merkezi’nden Dr. Martha Clare Morris ve ekibi tarafından geliştirilen bu diyet, Akdeniz ve DASH diyetlerinin en etkili unsurlarını birleştiriyor.

4,5 YIL HASTALAR TAKİP EDİLDİ

2015 yılında The Journal of the Alzheimer's Association dergisinde yayımlanan çalışma, MIND diyetine sıkı sıkıya bağlı kalan bireylerin, diyeti takip etmeyenlere kıyasla Alzheimer riskinde ciddi bir düşüş yaşadığını gösterdi. Ortalama 4,5 yıllık takip süresinde, bu diyetin orta düzeyde uygulanması bile bilişsel gerilemeyi yavaşlatmada etkili olduğu iddia edildi.

MIND DİYETİ NEDİR VE NELER İÇERİR?

MIND diyeti, beyni koruyan anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip besinleri ön plana çıkarır. Bu diyette öne çıkan yiyecekler arasında yapraklı yeşil sebzeler, meyveler (özellikle orman meyveleri), tam tahıllar, fasulye, kuruyemişler, haftalık balık porsiyonları ve zeytinyağı yer alıyor.

Öte yandan, kırmızı et, tatlılar, peynir, tereyağı/margarin ve fast food gibi işlenmiş gıdalar ciddi şekilde sınırlandırılıyor. Akdeniz diyetinden farklı olarak, MIND diyeti sebzelerde daha geniş bir yelpazeye odaklanırken, peynir tüketimine daha az tolerans gösteriyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Araştırmalar, MIND diyetinin yalnızca Alzheimer riskini azaltmakla kalmadığını, aynı zamanda yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi de yavaşlattığını ortaya koydu. Yaklaşık beş yıllık bir süreçte yapılan gözlemler, bu diyete bağlı kalan bireylerde bilişsel yeteneklerin korunmasında önemli bir iyileşme olduğunu gösterdi. Bilim insanları bu ilk bulguları “bir umut ışığı” olarak nitelendiriyor ve daha fazla araştırma için kolları sıvamış durumda.

BESLENME İLE ALZHEİMER’I ÖNLEMEK MÜMKÜN MÜ?

Yaş ilerledikçe beslenmenin beyin sağlığı üzerindeki etkisi giderek daha fazla dikkat çekiyor. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının bilişsel faydalar sağladığına dair kanıtlar artarken, MIND diyeti gibi özel beslenme modelleri, Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı güçlü bir savunma sunabilir. Ancak uzmanlar, diyetin bu etkilerinin kesinleşmesi için uzun vadeli ve kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

BEYİN SAĞLIĞINIZ İÇİN ADIM ATIN

Alzheimer hastalığına karşı korunmak için henüz kesin bir çözüm bulunmasa da, MIND diyeti gibi bilimsel temelli yaklaşımlar umut vadediyor. Sebze ağırlıklı, işlenmiş gıdalardan uzak bir beslenme düzeniyle hem genel sağlığınızı hem de bilişsel yeteneklerinizi destekleyebilirsiniz. Siz de bugün diyetinize yeşillikler ve zeytinyağı ekleyerek bir adım atabilirsiniz.