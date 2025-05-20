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Bu sabah İBB soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Taner Çetin hakkında çok konuşulacak iddialar: Villa, ihale, alkollü araç sürme...

Bu sabah saatlerinde İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Basın Yayın Daire Başkanı Taner Çetin hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Çetin'in İmamoğlu'nun İBB'ye başkan olduktan sonra atandığı belirlendi. Kısa süre içinde bir villaya yerleşen Çetin'le ilgili diğer iddialarda kısa sürede ses getirdi.

Bu sabah İBB soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Taner Çetin hakkında çok konuşulacak iddialar: Villa, ihale, alkollü araç sürme...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyonunda bu sabah yeni gözaltılar yaşandı. Gözaltına alınan isimler içinde en dikkat çekeni İBB Basın Yayın Daire Başkanı Taner Çetin oldu. Çetin'in gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra hakkındaki iddialar konuşulmaya başlandı.

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VİLLA, ALKOLLÜ ARAÇ, ÇAM AĞACI...

Taner Çetin'in Ekrem İmamoğlu İBB başkanı olduktan sonra İBB'ye daire başkanı olarak atandığı, kısa süre sonra bir villaya taşındığı İBB'de görev yaptığı süre zarfında 2 kez alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu Beylikdüzü Belediyesi'nde çalıştığı dönemde ise mezarlıktan çam ağacı çaldığı için idari soruşturma geçirip görevden alındığı iddia edildi.

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Çetin hakkında ortaya çıkan iddialar şu şekilde;

· İBB’de görev yaptığı süre zarfında 2 kez alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu;
· Mezuniyeti hakkında Beylikdüzü Belediyesi’nde yürütülen inceleme neticesinde lise mezunu olduğu ortaya çıktığından İBB’de tedviren daire başkanı olarak görev yapabildiği;
Yine daha önce CHP'li Beylikdüzü Belediyesinde çalışırken mezarlıktan çam ağacı çaldığı için idari soruşturma geçirdiği ve bu nedenle görevden aldırılıp unutturulduğu
· “Çözüm Merkezi İşletim Hizmet Alım İşi” ihalesini (İhale No: 2023/1349349) Hızır Sağlık Sosyal Hizmetler Anonim Şirketi ve GSM Medya Sosyal Sağlık Hizmetler Organizasyon Limited Şirketlerinin kazandığı; her iki firmanın da kurucusunun Özer Yıldız adlı kişi olduğu.

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Ekrem İmamoğlu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturma ibb Taner Çetin
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