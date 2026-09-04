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Bülent Arınç'tan Melih Gökçek çıkışı: "Savcı isterse koşa koşa giderim"

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, hakkında soruşturma başlatılan eski ABB Başkanı Melih Gökçek ile ilgili 2015'te dile getirdiği iddiaları hatırlatarak; "Savcı ‘Buyurun, tanık sıfatıyla size şunları soracağız’ derse koşa koşa giderim." dedi

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek çıkışı: "Savcı isterse koşa koşa giderim"
Devrim Karadağ

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında “yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı” iddiasıyla başlatılan soruşturma gündemdeki yerini koruyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Murat Ağırel'in Gökçek ve ailesinin yurt dışındaki ticari faaliyetleriyle ilgili gündeme getirdiği iddiaların ardından 29 Ağustos'ta “yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı” iddiasıyla resen soruşturma başlattı.

MELİH GÖKÇEK BUGÜN İFADE VERECEK

Soruşturma kapsamında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün saat 16.00'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şüpheli sıfatıyla ifade verecek.

GEÇMİŞTE KARŞI KARŞIYA GELMİŞLERDİ

Gökçek'in şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasının ardından geçmişte karşı karşıya geldiği Bülent Arınç'ın tavrı merak konusu oldu. İki isim arasında uzun süre devam eden sert açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Gökçek hakkında yıllar sonra farklı iddialar üzerinden soruşturma açılması üzerine Arınç'a, savcılığın kendisini tanık olarak çağırması halinde nasıl hareket edeceği soruldu.

Bülent Arınç tan Melih Gökçek çıkışı: "Savcı isterse koşa koşa giderim" 1

BÜLENT ARINÇ: "KOŞA KOŞA GİDERİM"

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Arınç, böyle bir çağrı gelmesi durumunda ifade vermekten kaçınmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Savcı ‘Buyurun, tanık sıfatıyla size şunları soracağız’ derse koşa koşa giderim. Ben sözümün eriyim. Yıllarca ceza avukatlığı yaptım. Şahitliğin ne olduğunu bilirim. Ama bana sordukları şeyler mutlaka 2015 öncesine ait şeyler olmalı. Yoksa bu olaylar yeni, üzerine bir şey söylemem, bir şey de bilmiyorum. Duyuma ait şeyleri konuşmayı sevmem. Bizzat yaşadığım gördüğüm şeyleri anlatırım. Tahkikat genişleyecekse, eskiye ait de bir şeyler konuşulacaksa, beni de lütfeder çağırırlarsa, sorduklarına cevap veririm. Ama 2017 sonrasına ait bir şey yaşamadım, görmedim. Sadece duyuyorum. Ceza hukukunda duyuma dair şeyler ciddi sayılmaz.”

Bülent Arınç tan Melih Gökçek çıkışı: "Savcı isterse koşa koşa giderim" 2

“AH, ONU BİR BİLEBİLSEM”

Arınç'ın en dikkat çeken sözleri ise soruşturmanın zamanlamasına ilişkin soruya verdiği yanıtta geldi. Kendisine “Sizce neden ‘Parsel Parsel’ dediğinizde değil de bugün soruşturma açıldı?” sorusu yöneltilen Arınç şu karşılığı verdi: “Ah, onu bir bilebilsem, bir bilebilsem…”

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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Bülent Arınç
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