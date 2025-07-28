Bursa'daki orman yangınında sabotaj şüphesi! Benzin bidonuyla yakalandı, linç ediliyordu...

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde çıkan ve kısmen kontrol atına alındıktan sonra yeniden alevlenen orman yangınla mücadele devam ediyor.

Alevlerin tekrar yükselmesiyle Harmancık'a bağlı Çakmak, Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu, Dutluca, Gedikören ve Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

SABOTAJ İDDİASI: BENZİN BİDONUYLA YAKALANDI

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürerken, vatandaşlar ormanlık alanda aracının kasasında benzin bidonu bulunan bir kişiyi polise şikayet etti. 30 yaşındaki Ufuk A. gözaltına alındı.

"FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLEN ESKİ ASKER" İDDİASI

Ufuk A.’nın, eski asker olduğu ve FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği öne sürüldü.

LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Harmancık ilçesi Ballısaray Mahallesi’nde yaşayan şüpheli, aracını önüne park ettiği Topbaşı Mahallesi’ndeki öğrenci pansiyonundan çıkarken gözaltına alındı.

Ufuk A.’nın park halindeki aracının bagajında benzin bidonu gören vatandaşlar, tepki gösterip şüpheliyi linç etmek istedi.

Polis kalabalığı güçlükle sakinleştirdi. Mahalleli, şüphelinin bacağı ve kolundaki yanıkların orman yangını çıkarırken meydana geldiğini iddia etti. Şüpheli ise bacağı ve kolunun evde yandığını öne sürdü.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Ufuk A.'nın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir." dedi.

Bakan Tunç, 26 Haziran’dan bu yana farklı illerde çıkan orman yangınları hakkında başlatılan adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 21’inin tutuklandığını duyurdu.

VATANDAŞLAR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE TOPLANDI: "ONU BİZE VERİN"

Bursa’da halk, yangın çıkaran şahsın yakalandığı iddiaları üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Vatandaşlar “Onu bize verin” diyerek tepkilerini gösterdiler.

ŞÜPHELİ ARAÇ EMNİYETTE

Ufuk A.'ya ait olduğu belirtilen ve benzin bidonu bulunan araç da İlçe Emniyet Amirliği'ne getirildi.

Polis ekipleri, emniyet önünde toplanan kalabalığa konu hakkında titiz bir inceleme yapıldığı belirterek dağılmalarını istedi.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır