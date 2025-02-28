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Çağrı sonrası gündem oldu! AK Partili Şamil Tayyar'dan Öcalan sorusu: "Umut hakkı, genel af, Anayasa değişikliği olur mu?"

28.02.2025 11:55
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Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısıyla ilgili AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar genel af, Anayasa değişikliği, umut hakkı gibi meselelerle ilgili soruları gündeme getirdi. Tayyar'ın "Bitme aşamasına gelmiş, raf ömrü dolmuş ve eylem potansiyeli sıfıra yaklaşmış Kandil’in dağıtılması, tek başına beklentileri karşılamaz" değerlendirmesi dikkat çekti.

Çağrı sonrası gündem oldu! AK Partili Şamil Tayyar'dan Öcalan sorusu: "Umut hakkı, genel af, Anayasa değişikliği olur mu?"

Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın uzun süredir yapacağı konuşulan çağrı dün geldi. DEM heyeti, İmralı'ya üçüncü ziyaretinin ardından Öcalan'ın mesajını kamuoyuyla paylaştı. Öcalan, kurucusu olduğu terör örgütü PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı.

AK PARTİLİ İSİMDEN 'ÖCALAN' SORUSU

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, çağrının nasıl sonuçlar getireceğinin önemine vurgu yaparak "bu çağrının ek protokolü sözkonusu mu, genel af, Anayasa değişikliği, umut hakkı gibi düzenlemeler gündeme gelir mi, kamuoyunun bilgilendirilmesinde fayda var" dedi.

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"ÇAĞRININ GÖRÜNÜR BİR ŞARTA BAĞLANMAMASI ÖNEMLİ"

Sosyal medya hesabından Öcalan'ın çağrısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tayyar şunları kaydetti:

"Silah bırakma ve PKK’nın kendini feshetme talebinin, metinde görünür bir şarta bağlanmaması, kuşkusuz önemli. Burada önemli olan birincil unsur, bu çağrının nasıl sonuç üreteceğidir.

Hiç bir şarta bağlı kalmaksızın PKK kendini fesheder ve silahları bırakırsa, tarihi bir kırılma yaşanır, tüm ezberler bozulur, siyasi paradigmalar değişir. Hep birlikte Türkiye kazanır.

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"MESELE SADECE KANDİL’İN TASFİYESİYLE SINIRLI DEĞİL"

Ancak mesele, sadece Kandil’in tasfiyesiyle sınırlı değil. Zira, bitme aşamasına gelmiş, raf ömrü dolmuş ve eylem potansiyeli sıfıra yaklaşmış Kandil’in dağıtılması, tek başına beklentileri karşılamaz.

"UMUT HAKKI GÜNDEME GELİR Mİ?"

Suriye’nin kuzeydoğusundaki yeni karargahında PKK/YPG varlığının akıbeti, sürecin en kritik evresidir. Süreç, Suriye’de PKK’ya ‘devlet hediyesi’ üretmemelidir. Diğer taraftan, bu çağrının ek protokolü sözkonusu mu, genel af, Anayasa değişikliği, umut hakkı gibi düzenlemeler gündeme gelir mi, kamuoyunun bilgilendirilmesinde fayda var.

Dileğimiz, Türkiye’ye yeni maliyetler üretmeden ve şartlara tabi kılmadan terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshidir."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Şamil Tayyar terörist Abdullah Öcalan
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