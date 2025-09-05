Canan Kaftancıoğlu bilmecesi: Gürsel Tekin'le gideceği öne sürülüyordu! Gündem olan iddiaya net yanıt

CHP'yi hareketlendiren son gelişme İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi oldu. Bu kararla birlikte İstanbul İl Başkanı olarak Gürsel Tekin atandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin'i ihraç ettiklerini duyururken Tekin ise "göreve başladıklarını" belirterek heyetiye birlikte pazartesi gün il binasına gideceklerini açıklamıştı.

KAFTANCIOĞLU DA İL BİNASINA GİDECEK Mİ?

Tekin'le beraber il binasına eski il başkanlarının da gideceği öne sürüldü. Canan Kaftancıoğlu'nun da il binasına gidecek isimler arasında olduğu hızla ses getirdi. Kaftancıoğlu cephesinden iddiaya ilişkin açıklama gecikmedi.

KAFTANCIOĞLU CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kaftancıoğlu'nun CHP İstanbul İl Başkanı olduğu dönem basın danışmanlığını yapan Can Poyraz iddiaya sosyal medyadan yanıt verdi. Poyraz, "Peki bu “net bilgi”den bizim neden haberimiz yok?" ifadesini kullanıp şu açıklamayı yaptı:

"Yazmak zorunda kaldığımı belirterek: Canan Kaftancıoğlu, bir yakınının yaşam mücadelesinin son anlarında yanında olabilmek için İstanbul dışındadır. Böyle bir dönemde, teyit edilmeden yapılan haberleri yalanlamayla uğraşmak; yanında bulunduğu kişilere de ayıp olacağından, telefonu kapalıdır. 'Aradık – mesaj attık, ulaşamadık' tarzı yapılan haber ve paylaşımları kamuoyunun vicdanına bırakıyorum."

"İDDİA TAMAMEN ASILSIZ"

Öte yandan Sözcü'de yer alan habere göre Can Poyraz "Canan hanımın pazartesi günü Gürsel Tekin ile birlikte CHP İstanbul İl Binası'na hareket edeceği iddiası tamamen asılsızdır" açıklamasında bulundu.