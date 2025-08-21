Canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını "Eğer..." diyerek açıkladı! “İmamoğlu destekliyor”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali sonrası aday arayışı devam ediyor. En güçlü aday Mansur Yavaş! Yavaş’ın parti yönetimiyle arasında soğuk rüzgarların estiği de iddia ediliyor.

Bir diğer tarafta son dönemdeki çıkışlarıyla dikkat çeken genel başkan Özgür Özel de adaylık için en güçlü isimlerden biri… Gazeteci Sinan Burhan, TV100 yayınında Selin Sayek Böke ismini ortaya attı. İşte o açıklamalar…

“İMAMOĞLU’NUN ADAYI O…”

“Günün sürprizini söyleyeyim, bu bir kulis bilgisi. CHP'nin adayı Özgür Özel olmazsa aday olacak kişi Selin Sayek Böke'dir. Bu ismi sıklıkla duyacağız. Kendisine Ekrem İmamoğlu da destek veriyor. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Selin Sayek Böke'dir!

Çok net bir kulis bilgisi söylüyorum. Özgür Bey, eğer kazanacağına inanırsa aday olacak. Aksi takdirde kaybederse genel başkanlığı da riskte olduğu için aday olmayabilir.”