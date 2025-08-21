HABER

Canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını "Eğer..." diyerek açıkladı! “İmamoğlu destekliyor”

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi sonrası önümüzdeki seçimlerde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması da gündemden çıktı. CHP’de adaylık için ismi geçen diğer isimler Mansur Yavaş ve Özgür Özel! Gazeteci Sinan Burhan’dan sürpriz bir çıkış geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali sonrası aday arayışı devam ediyor. En güçlü aday Mansur Yavaş! Yavaş’ın parti yönetimiyle arasında soğuk rüzgarların estiği de iddia ediliyor.

Bir diğer tarafta son dönemdeki çıkışlarıyla dikkat çeken genel başkan Özgür Özel de adaylık için en güçlü isimlerden biri… Gazeteci Sinan Burhan, TV100 yayınında Selin Sayek Böke ismini ortaya attı. İşte o açıklamalar…

“İMAMOĞLU’NUN ADAYI O…”

“Günün sürprizini söyleyeyim, bu bir kulis bilgisi. CHP'nin adayı Özgür Özel olmazsa aday olacak kişi Selin Sayek Böke'dir. Bu ismi sıklıkla duyacağız. Kendisine Ekrem İmamoğlu da destek veriyor. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Selin Sayek Böke'dir!

Çok net bir kulis bilgisi söylüyorum. Özgür Bey, eğer kazanacağına inanırsa aday olacak. Aksi takdirde kaybederse genel başkanlığı da riskte olduğu için aday olmayabilir.”

Ekrem İmamoğlu
