Cem Duman'la birlikte gözaltına alınan diğer avukatın Semra Ilık olduğu belirlendi! AKİT TV'deki yorumlarıyla dikkat çekti

Altın varaklı odalar, ilginç giyim tarzı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin adını kullanarak şov yapan avukat Cem Duman'ın gözaltına alınmasının ardından bir yeni gelişme daha yaşandı. Cem Duman, önceki gün liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı belirtilen 'silahlı suç örgütüne' yönelik operasyonda gözaltına alınmıştı. Aynı operasyonda gözaltına alınan diğer avukatın Semra Ilık olduğu ortaya çıktı.

AKİT TV'DE YORUMCULUK YAPTI

Gözaltına alınan Semra Ilık'la ilgili ise yeni detaylara ulaşıldı. Ilık'ın lüks araçla gezdiği ve yanında korumayla dolaştığı belirlendi. Öte yandan Ilık'ın AKİT TV'de yorumculuk yaptığı da ortaya çıktı. Kılıçlı yemin töreni nedeniyle Türkiye'de uzun süre gündem olan ihraç edilen askerle ilgili Ilık'ın AKİT TV'de yorum yapması dikkat çekti.

AK PARTİ'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

Selahattin Yılmaz'ın liderliğini yaptığı örgüte yönelik operasyonun ardından bir tepki de AK Parti'den gelmişti. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise şu paylaşımı yapmıştı:

"Son dönemde bazı şahısların, ofislerini şatafatlı dekorlarla süsleyip altın varaklı masalar, kırmızı taht koltuklar arasında Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını bir vitrin süsü gibi kullanarak milleti etkilemeye çalıştıkları görülüyor.

Açıkça ifade edelim ki, o fotoğraf bir makam odasının dekoru değildir. İstismar aracı hiç değildir! O fotoğraf, bir davanın, bir mücadelenin ve millete hizmet yolunda ödenen büyük bedellerin sembolüdür.

Cumhurbaşkanımızın hatırasını kendi şahsi reklamına alet edenler, kamuoyu nezdinde asla karşılık bulamayacaktır. Bu istismarcılarla bireysel düzeyde mücadele etmekle kalmayacak, parti olarak da ayrı bir mücadele içine gireceğiz. Çünkü bizim için bu dava, makam süslerinin değil, milletin derdiyle dertlenenlerin, gece gündüz çalışanların davasıdır."