CHP’de kader günü! İtiraz reddedildi: Gürsel Tekin göreve devam edecek

CHP’nin İstanbul İl Başkanlığına atanan kayyum heyetinin itirazlarına ilişkin davanın duruşması İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde sonuçlandı. CHP'nin ihtiyati tedbir kararına yaptığı itiraz reddedildi. Gürsel Tekin ve heyeti görevine devam edecek.

Cansu Akalp

Mahkeme kararıyla görevinden tedbiren uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP avukatlarının, "ihtiyati tedbir" kararına ilişkin yaptığı itirazları bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

İTİRAZ REDDEDİLDİ!

Mahkeme, tedbir kararına yapılan itirazları reddetti. Böylece yönetime atanan Gürsel Tekin göreve devam edecek.

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ DAVASI

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada 2 Eylül'de mahkeme ara kararını açıklamıştı.

Mahkeme ara kararında, CHP 38. Olağan İstanbul Kongresi’nde İl Başkanı olarak seçilen Özgür Çelik’in yine aynı kongrede seçilen İl Yönetim Kurulu’nun ve İl Disiplin Kurulu’nun "tedbiren görevden uzaklaştırılmasına" karar vermişti.

Aynı ara kararda Gürsel Tekin ile birlikte 5 isim yönetime atanmıştı.

CHP ise 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ihtiyati tedbir içeren 2 Eylül 2025 tarihli ara kararlarına ilişkin itiraz da bulunmuştu.

Mahkeme de yaptığı değerlendirme sonucunda CHP’nin "ihtiyati tedbir" kararına ilişkin tüm itirazlarının duruşmalı olarak görülmesine karar vermişti.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NA İLİŞKİN HUKUKİ SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

CHP'nin İstanbul yönetimine ilişkin tartışmaların geçmişi 2023 yılında yapılan kongreye dayanıyor.

CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik başkan seçilmişti.

Ancak kongrenin ardından "oylamaya hile karıştırıldığı" iddiaları ortaya atılmıştı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrede seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.

Mahkeme kararıyla il başkanlığı görevine Gürsel Tekin getirilmişti.

CHP yönetimi karara tepki gösterirken, Sarıyer'de bulunan il başkanlığı binası ve çevresinde polisle partililer arasında gerginlik yaşanmıştı.

Parti yönetimi il başkanlığı binasını kapatıp Bahçelievler ilçesine taşıma kararı almıştı.

Son olarak Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasını esastan reddetmişti.

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ TARTIŞMASI

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve Gürsel Tekin'in atanmasınına ilişkin süreç devam ederken parti yönetimi 24 Eylül'de kongre kararı almıştı.

Kongre'de eski İl Başkanı Özgür Çelik, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden seçildi.

Çelik'in seçilmesinin ardından mahkeme kararıyla atanan Gürsel Tekin, tartışmalara girmeyeceğini söylemekle yetindi.

Hukukçular ise seçilen kişinin il başkanı olacağını ve kongrenin yapılmasının ardından tartışmanın bittiğini savunuyordu.

