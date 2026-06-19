CHP'den istifa edeceğini söyleyen vatandaşa Özgür Özel’den Cemil Tugay'lı yanıt

Özgür Özel bugün Denizli programı kapsamında Bozkurt ilçesinde pazar yerini ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Özel, hem ekonomik sıkıntıları dinledi hem de partide yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

VATANDAŞTAN ÖZEL'E: "CHP'DEN İSTİFA EDECEĞİM"

Ziyaret sırasında bir vatandaş, CHP’de yaşananlara tepki göstererek partiden istifa edeceğini söyledi. Bunun üzerine Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da benzer bir tepkiyle istifa ettiğini anımsattı.

ÖZEL: "BEKLEYİN"

Özel, vatandaşa “Bekleyin” diyerek karşılık verdi. Sürecin hem hukuki hem de siyasi yönleri olduğunu belirten Özel, partililere şu aşamada CHP’den ayrılmama çağrısı yaptı.

"ŞİMDİLİK KİMSE BIRAKMASIN"

Cemil Tugay’ın istifasını örnek gösteren Özel, yaşanan gelişmelere karşı mücadelenin süreceğini ifade ederek, “Şimdilik baba ocağını kimse bırakmasın” dedi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP’deki “mutlak butlan” tartışmaları ve İzmir İl Başkanlığı üzerinden yaşanan gelişmelere tepki göstererek partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.