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CHP'den istifa eden Cemil Tugay'dan "yeni parti" çıkışı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den istifası siyaset gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Tugay şimdi de 'yeni parti' çıkışıyla dikkat çekti.

CHP'den istifa eden Cemil Tugay'dan "yeni parti" çıkışı
Mehmet Hazar Gönüllü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP’den istifasıyla siyaset gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Tugay’ın istifa kararının ardından yeni parti iddialarına ilişkin verdiği mesaj da dikkat çekti.

"İSTİFA METNİNİ KISA TUTMAK İSTEDİM"

Siyaset gündeminde yankı uyandıran istifanın ardından Tugay’ın yeni parti çıkışı da dikkat çekti. Gazeteci Yağız Barut'a konuşan Cemil Tugay’a, olası yeni parti ve Özgür Özel’e ilişkin açıklamalarının istifa metninde neden yer almadığı soruldu. Barut’un aktardığına göre Tugay, istifa metnini kısa tutmak istediği için bazı detayların gözden kaçtığını söyledi.

CHP den istifa eden Cemil Tugay dan "yeni parti" çıkışı 1

CEMİL TUGAY'DAN 'YENİ PARTİ' ÇIKIŞI

Tugay ayrıca "kurulması halinde yeni partiye katılacağını" söyledi ve istifasının Özel’in bilgisi dahilinde olduğunu ekledi.

CHP den istifa eden Cemil Tugay dan "yeni parti" çıkışı 2

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP’deki “mutlak butlan” tartışmaları ve İzmir İl Başkanlığı üzerinden yaşanan gelişmelere tepki göstererek partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

CHP den istifa eden Cemil Tugay dan "yeni parti" çıkışı 3

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Anahtar Kelimeler:
İzmir CHP istifa Cemil Tugay
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