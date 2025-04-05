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CHP kurultayına saatler kala Tunç Soyer sürprizi! 'Aday olacak' iddiası sonrası açıklama geldi

CHP kayyum tehlikesine karşı yarın olağanüstü kurultaya gidiyor. CHP lideri Özgür Özel'e rakip olarak Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın adaylığını duyurduğu kurultay öncesi Tunç Soyer iddiası gündem yarattı. Kurultaya saatler kala eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in de aday olacağı iddia edilirken; Soyer'den ise açıklama geldi.

CHP kurultayına saatler kala Tunç Soyer sürprizi! 'Aday olacak' iddiası sonrası açıklama geldi
Devrim Karadağ

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından kayyum tehlikesine karşı olağanüstü kurultay kararı alan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) şu ana kadar iki aday çıkarken; saatler kala ortaya atılan Tunç Soyer iddiası bir anda gündem yarattı.

KURULTAYDA ÖZEL VE UYSAL YARIŞACAK

CHP lideri Özgür Özel ve Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın aday olarak yarışacağı kurultay öncesi, kulisleri hareketlendiren iddia İzmir'den geldi.

GDFG

TUNÇ SOYER DE Mİ ADAY OLACAK?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir dönem önceki başkanı Tunç Soyer'in de yarın yapılacak kurultayda aday olacağı iddia edildi.

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Soyer'in farklı illerden gelen talepler üzerine adaylık için karar verdiği kulislere yansıdı.

SOYER'DEN YALANLAMA GELDİ

Soyer ise KRT TV'ye bağlanarak söz konusu iddiaları yalanladı: "Genel başkanlığa aday değilim. Kurultayda parti meclisine adayım. CHP'de genel başkanlıkla ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama parti meclisinin genişlemesi ve küskünleri kapsayacak şekilde genişlemesi gerektiğini düşünüyorum"

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Anahtar Kelimeler:
Tunç Soyer CHP
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