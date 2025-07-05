CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara Dervişoğlu'ndan sert tepki! "Patron çıldırmış..."

Türkiye güne CHP'li belediyelere düzenlenen şafak operasyonu haberiyle uyandı. Antalya, Adana ve Adıyaman belediyelerine yönelik operasyonlarda belediye başkanları gözaltına alındı. Operasyonlara CHP cephesinden peş peşe sert tepkiler gelirken İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu da duruma tepki gösterdi.

"PATRON ÇILDIRMIŞ"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Elazığ Havalimanı’nda, CHP'li belediyelere yönelik son operasyon ve gözaltılara ilişkin şunları kaydetti:

“Siyasi bir değerlendirme yapacak bilgiye ve veriye sahip değilim ama şunu söyleyebilirim: Görülen ve anlaşılan odur ki patron çıldırmış”