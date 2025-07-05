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CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara Dervişoğlu'ndan sert tepki! "Patron çıldırmış..."

CHP'li belediyelere sabah saatlerinde düzenlenen şafak operasyonuyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı. Bu hamle sonrası muhalefet cephesinden tepkiler peş peşe geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da operasyonlar hakkında, "Görülen ve anlaşılan odur ki patron çıldırmış" ifadelerinde bulundu.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara Dervişoğlu'ndan sert tepki! "Patron çıldırmış..."
Doğukan Akbayır

Türkiye güne CHP'li belediyelere düzenlenen şafak operasyonu haberiyle uyandı. Antalya, Adana ve Adıyaman belediyelerine yönelik operasyonlarda belediye başkanları gözaltına alındı. Operasyonlara CHP cephesinden peş peşe sert tepkiler gelirken İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu da duruma tepki gösterdi.

CHP li belediyelere yönelik operasyonlara Dervişoğlu ndan sert tepki! "Patron çıldırmış..." 1

"PATRON ÇILDIRMIŞ"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Elazığ Havalimanı’nda, CHP'li belediyelere yönelik son operasyon ve gözaltılara ilişkin şunları kaydetti:

“Siyasi bir değerlendirme yapacak bilgiye ve veriye sahip değilim ama şunu söyleyebilirim: Görülen ve anlaşılan odur ki patron çıldırmış”

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Anahtar Kelimeler:
CHP İYİ Parti müsavat dervişoğlu
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