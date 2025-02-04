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"Ne senin ne kara toprağın olacağız" demişti! CHP milletvekili Cemal Enginyurt hakkında soruşturma

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
04.02.2025 17:50
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Bağımsız milletvekili olan Cemal Enginyurt, bugün CHP'ye katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in rozetini taktığı Enginyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeler kullanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Enginyurt hakkında CHP grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerinden dolayı soruşturma başlattı.

"Ne senin ne kara toprağın olacağız" demişti! CHP milletvekili Cemal Enginyurt hakkında soruşturma

Demokrat Parti'den istifa ettikten sonra Bağımsız İstanbul Milletvekili olan Cemal Enginyurt, CHP'ye katılma kararı almıştı. CHP'nin bugünkü grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından CHP rozeti takılan Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözler kullanmıştı.

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"NE SENİN NE KARA TOPRAĞIN OLACAĞIZ"

Enginyurt, "Başımızda öyle bir adam var ki, adı Recep Tayyip Erdoğan, bizi öyle bir hale getirmek istiyor ki 'Ya benimsin ya kara toprağın' dedirtmeye çalışıyor. Biz buraya niye geldik? Ne senin olacağız Erdoğan, ne kara toprağın! Mustafa Kemal Atatürk'e asker olacağız." demişti.

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CEMAL ENGİNYURT HAKKINDA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Enginyurt'un sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlarından re'sen soruşturma başlattı.

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Cemal Enginyurt Hakkındaki Soruşturma Üzerine Anket

Cemal Enginyurt'un sözleri ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeli.
Soruşturma gereksiz, siyasi bir baskı olarak algılıyorum.
Cumhurbaşkanına hakaret suçtur, soruşturma haklıdır.
Siyasi tartışmaların yasal sonuçları olmaması gerektiğini düşünüyorum.
Anahtar Kelimeler:
Cemal Enginyurt
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