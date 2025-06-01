CHP'nin adayı belli oldu! Seçime günler kaldı: Gözler TBMM'de

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurulda, 28'inci Dönem ikinci devre Meclis Başkanlığı seçimleri yapılacak. AK Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, İYİ Parti ise İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı aday gösterdi. CHP ve Yeni Yol grubunun adayının ise bugün belli olması bekleniyor.

CHP'NİN ADAYI BELLİ OLDU

CHP TBMM Başkan adayı için başvurusunu gerçekleştirdi. Aday gösterilen isim Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan oldu.

SEÇİM SALI GÜNÜ

Salı günü yapılması planlanan seçimler; kapalı oylama usulüyle yapılacak. Adaylar, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunu alamadığı takdirde üçüncü tura geçilecek. Bu tur da yer alacak olan 2 aday salt çoğunluğa ulaşamazsa dördüncü turda yapılacak seçimlerde en fazla oy alan aday, başkan seçilecek. Diğer yandan Meclis Başkanlığıyla birlikte Başkanlık Divanı da yenilenecek.

TEHDİT SUÇUNA YÖNELİK HAPİS CEZALARI ARTACAK

Genel Kurul başkanlık seçimlerinin ardından infaz düzenlemelerini de içeren, ''Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek. Teklifle, suça teşebbüs halinde faile ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları yerine verilecek süreli hapis cezalarının alt ve üst sınırı ile kasten yaralama ve tehdit suçuna yönelik hapis cezaları artırılacak. Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullananlara uygulanacak hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 6 aya yükseltilecek. Hukuka aykırı bir davranışla kara ulaşım aracının hareketini engelleyen, durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar, hava ulaşım aracının hareketini engelleyen veya başka yere götüren kişiye 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek. Kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanlar ile taksirli suçlardan toplam 5 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olan çocuk hükümlüler hakkında verilen cezalar doğrudan çocuk eğitim evlerinde yerine getirilecek.

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AĞIR HASTALIĞI OLANLAR CEZALARINI KONUTTA ÇEKEBİLECEK

Açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitim evinde bulunan ve koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az süre kalan iyi halli bir hükümlünün, denetimli serbestlik tedbirinden yararlanabilmesi için 5 günden az olmamak üzere koşullu salıverilme tarihine kadar ceza infaz kurumunda geçirmesi gereken sürenin en az onda birini cezaevinde geçirmiş olması gerekecek. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç, ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilen ve toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı değerlendirilenler cezasını konutunda çekebilecek.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Genel Kurul görüşmelerinin yanı sıra komisyon çalışmaları da devam edecek. Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri illerine yapılan çalışma ziyaretini değerlendirilmek üzere toplanacak. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır