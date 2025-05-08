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CHP otobüsünün kadın polisin üzerine sürüldüğü iddia edilmişti! Özgür Özel iddialara yanıt verdi

23 Nisan'da CHP heyetinin otobüsünü kullanan şoför G.G., "dur" ihtarına uymadığı için gözaltına almış, ardından ev hapsi ve adli kontrol uygulaması kararıyla serbest kalmıştı. Görüntülerde otobüsün polis memurunun üzerine sürüldüğü görülmüştü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüntülerle ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP otobüsünün kadın polisin üzerine sürüldüğü iddia edilmişti! Özgür Özel iddialara yanıt verdi
Begüm Özkaynak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen program için eski Meclis binasına gitmeye çalışan CHP heyetinin bulunduğu otobüsü kullanan G.G. polisin dur ihtarına uymamıştı.

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Gözaltına alın G.G. ifadesinde otobüsün ağırlığı nedeniyle fren mesafesinin uzun olduğunu ve programın aksamaması için milletvekillerinin yola devam edilmesini istediğini belirtmişti.

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G.G. 1 ay süreyle ev hapsi ve adli kontrol uygulaması kararıyla serbest kalmıştı.

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ÖZGÜR ÖZEL GÖRÜNTÜLERE AÇIKLIK GETİRDİ

Sözcü TV'de canlı yayına katılan Özgür Özel, parti otobüsünün şoförüne yönelik iddialarla ilgili konuştu:

"Günlerce, ‘Polisi ezdi, polisin üstünden geçti otobüs’ dedikleri görüntü bu…

Ham, kesilmemiş görüntüde otobüs, polisin yanından geçip gidiyor.

Erdoğan’ın ‘Başörtülü polisimin üstüne otobüs sürdüler’ sözleri… Orada başörtüsünden medet umuyor…

O polisin başörtüsüyle kimsenin bir derdi yok. Ama Erdoğan’ın o örtü üzerinden siyasi hamaset beklentisi var. Bu hakikaten basitlik yani."

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Anahtar Kelimeler:
polis Özgür Özel otobüs Kadın
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