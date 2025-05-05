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CHP standında çalan şarkıya eşlik eden 15 yaşındaki çocuğu darbetmişlerdi! Skandal olayda yeni gelişme

Kadıköy'de, Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) standının yakınlarında çıkan kavgada bir kişinin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

CHP standında çalan şarkıya eşlik eden 15 yaşındaki çocuğu darbetmişlerdi! Skandal olayda yeni gelişme
Begüm Özkaynak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan "CHP standına saldırı" iddialarına ilişkin inceleme başlattı.
İncelemede, Kadıköy'deki CHP'ye ait standın yakınlarında kalabalık bir grubun kavga etmesi üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği tespit edildi.
Kavgada 3 kişi tarafından darbedilen 18 yaşından küçük A.Ç.C'nin sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

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3 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, darp olayına karıştığı tespit edilen S.O, A.F.T ve E.T'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin, Kadıköy'de dolaştıkları sırada yüksek sesle küfür ederek yürüdüklerini iddia ettikleri A.Ç.C'yi önce uyardıkları, ardından CHP standına gelerek imza verdikleri ve bu sırada yeniden karşılaştıkları çocuğun küfürlü konuşmaya devam etmesi üzerine aralarında kavga çıktığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler S.O. ve E.T. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen A.F.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
CHP darp saldırı şarkı
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