CHP'ye geçmeye hazırlanıyorlar! Tarih belli oldu: Memleket Partisi resmen kapanıyor

Memleket Partisi kapanıyor, üyeleri CHP çatısı altında birleşiyor! Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven, partinin 21-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek kurultay kapatılacağını duyurdu. Güven, "Gelin, kapanış kurultayımızın ardından, hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nde buluşalım" şeklinde bir de çağrı yaptı.

TARİH VERDİ: "MEMLEKET PARTİSİ'Nİ KAPATMA KARARI ALMAK İSTİYORUZ"

Partinin kapatılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada Güven şunları kaydetti:

“Büyük hayallerle, tertemiz duygular ile yola çıkarak kurduğumuz Memleket Partisi’ni 21-22 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştireceğimiz kurultayla kapatma kararı almak istiyoruz.

"TÜRK SİYASET TARİHİNE ONURLU BİR SAYFA OLARAK GEÇECEKTİR"

Memleket Partisi, kurulduğu günden bu yana siyasette farklı bir yol almaya çalışan gençlerle omuz omuza yürüyen, ahlaktan, adaletten ve akıldan asla taviz vermeyen bir hareket oldu. Kirlenmiş düzene karşı tertemiz kalmayı başaran bu parti. Türk siyaset tarihine onurlu bir sayfa olarak geçecektir.

Memleket Partisi, Türkiye’de siyasetin finansmanının her türlü zorluğuna ve sıkıntısına rağmen; kurucularının, üyelerinin ve gönüllülerinin katkılarıyla ayakta durdu. Türkiye’de siyasetin finansmanı bu kadar sorunluyken biz bu işi inançla ve alın teriyle sürdürdük.

Bu süreçte bizimle yürüyen, inanan, emek veren, katkı sağlayan herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Özellikle gençlerimize; enerjileriyle, fikirleriyle ve inançlarıyla bu mücadeleyi taşıyanlara ayrı bir teşekkürü borç biliyorum.

"MÜCADELEMİZİ DAHA GÜÇLÜ BİR ZEMİNE TAŞIMA ZAMANI GELDİ"

Memleket Partisi'nin kurucusu Muharrem İnce geçtiğimiz aylarda CHP'ye geri dönmüştü.

Ancak geldiğimiz noktada Türkiye’de siyaset, artık demokratik yarış olmaktan çıkmış durumda. Şimdi de laik ve Üniter devlet yapımızı terörü sonlandırmak adına yeni bir anayasayla değiştirmenin altyapısı oluşturulmaya çalışılıyor. İktidar devleti partileştirdi. Devletin tüm kurumları, iktidarın uzantısı haline geldi. Yargı bağımsızlığını yitirdi, hukukun üstünlüğü yerini siyasi operasyonlara bıraktı. Böyle bir ortamda; demokrasiyi, hukuk devletini ve cumhuriyetimizi yaşatmak ve yeniden ayağa kaldırmak için mücadelemizi daha güçlü bir zemine taşıma zamanı gelmiştir.

"CHP ÇATISI ALTINDA BİRLEŞEREK YOLUMUZA DEVAM ETMELİYİZ"

Bu nedenle Memleket Partisi’ni kapatarak ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz.

"GELİN, KAPANIŞ KURULTAYIMIZIN ARDINDAN, HEP BİRLİKTE CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NDE BULUŞALIM"

Bize inanan, bizimle birlikte bu yolda yürüyen, yüreğini ortaya koyan tüm gençlere tekrardan yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize çağrım şudur; Gelin, kapanış kurultayımızın ardından, hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nde buluşalım. Aynı inançla, aynı kararlılıkla Türkiye’yi aydınlığa çıkaracak mücadeleyi omuz omuza sürdürelim.

Bu bir son değil. Bu bir başlangıçtır. Yolumuz açık olsun.”