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CHP'ye kayyum iddialarında adı geçmişti! Kılıçdaroğlu, tutuklanan İmamoğlu için oy verdi... "Demokrasiyi güçlendirmek hepimizin görevidir"

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
23.03.2025 14:51
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CHP'de bugün gündem Ekrem İmamoğlu. Hakkındaki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu için partililer ve vatandaşlar, CHP'nin ön seçiminde oy kullanıyor. Oy verenler arasında CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı. 'Şaibeli Kurultay' iddiasının ardından adı kayyum iddialarında geçen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için oyunu verdi ve "Demokrasiyi yaşatmak, demokrasiyi derinleştirmek, demokrasiyi güçlendirmek hepimizin görevidir" dedi.

CHP'ye kayyum iddialarında adı geçmişti! Kılıçdaroğlu, tutuklanan İmamoğlu için oy verdi... "Demokrasiyi güçlendirmek hepimizin görevidir"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultayda para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. 'Şaibeli Kurultay' iddialarından sonra 'CHP'ye kayyum atanacağı' yönünde tartışmalar çıkarken, kayyum olarak CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da adı geçmişti.

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ÖZEL'DEN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI

Kayyum tartışmalarının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisine kayyum atanması olasılığını ortadan kaldırmaya yönelik 6 Nisan’da olağanüstü kurultay kararı aldığını açıkladı.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK AÇIKLAMASI: "BU KARANLIK GÜNLERİ HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu da Özel'in bu kararını olumlu karşılamış ve "Cumhuriyet Halk Partimizin Sayın Genel Başkanı ve Genel Merkez yönetimimizi, aldıkları olağanüstü kurultay kararından dolayı kutluyorum. Bu karanlık ve zor günleri hep birlikte, el ele, omuz omuza aşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU İÇİN OY VERDİ

Kayyum iddialarında adı geçen Kılıçdaroğlu bugün ise CHP'nin ön seçiminde sandık başına giderek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için oy verdi. Kılıçdaroğlu oy verme işleminin ardından ise açıklamada bulundu.

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"DEMOKRASİ MÜCADELESİ KUTSAL BİR MÜCADELEDİR, HEPİMİZİN GÖREVİDİR"

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partililer'in bir görevi var. Bu ülkede Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak gibi bir görevi var. Biz demokrasi mücadelesini her yerde, her ortamda ve bedeli ne olursa olsun vermek zorundayız. CHP'nin tarihsel bir sorumluluğu var. Bu tarihsel sorumluluğun gereğini yapacağız. Asla ve asla yılmak yok, dönmek yok. Demokrasi için her türlü mücadeleyi sonuna kadar, yaşımız ne olursa olsun, boyumuz ne olursa olsun, düşüncemiz ne olursa olsun. Her türlü düşünceye kapıyı aralayan, sihirli anahtar demokrasidir. Demokrasi sadece benim için değil, sadece CHP'liler için değil, demokrasi bu ülkede yaşayan herkes için geçerli, sihirli bir kavramdır. Demokrasiyi yaşatmak, demokrasiyi derinleştirmek, demokrasiyi güçlendirmek hepimizin görevidir. Devasa bir Türkiye Cumhuriyeti devleti, bir kişinin iki dudağına teslim edilemez. Bunu herkesin çok iyi bilmesini isterim. Demokrasi mücadelesi kutsal bir mücadeledir ve bu mücadeleyi vermek de hepimizin görevidir"

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