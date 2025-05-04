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Çirkin saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama: "Gün husumet kin çıkarma günü değildir"

Sırrı Süreyya Önder'in Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından fiziki saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yeni açıklama geldi. Partisinin İstanbul İl Başkanlığı binası önünde konuşan Özel, "Gün husumet kin çıkarma günü değildir" dedi.

Çirkin saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama: "Gün husumet kin çıkarma günü değildir"
Metin Yamaner

Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde açıklamalar yaptı.

Özel, "Bir saldırıyla muhattap olduk. O andan itibaren Türkiye'den hem tüm partililerimiz, siyasetten sayın genel başkanlar, ayrı ayrı hassasiyetlerini bildirdiler. Gün buradan husumet, kin çıkarma günü değildir. Biz korkmuyoruz ama onlar korksunlar. Bugün programı kesmedik. Hatta darp raporu almaya gidelim dediler, hastaneye de gitmedik. Görevlerimizi yerine getirdik. Baba evimize geldik" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel
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