Çirkin saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama: "Gün husumet kin çıkarma günü değildir"

Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde açıklamalar yaptı.

Özel, "Bir saldırıyla muhattap olduk. O andan itibaren Türkiye'den hem tüm partililerimiz, siyasetten sayın genel başkanlar, ayrı ayrı hassasiyetlerini bildirdiler. Gün buradan husumet, kin çıkarma günü değildir. Biz korkmuyoruz ama onlar korksunlar. Bugün programı kesmedik. Hatta darp raporu almaya gidelim dediler, hastaneye de gitmedik. Görevlerimizi yerine getirdik. Baba evimize geldik" diye konuştu.