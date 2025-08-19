HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çok konuşulacak AK Parti iddiası: CHP'li Bursa ve Kütahya belediyeleri de transfer olabilir

Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesinin ardından kulislere bomba bir iddia daha düştü. CHP’nin 2 önemli belediyesinin daha AK Parti’ye transfer olacağı öne sürüldü. Bu kez iddiaların odağındaki 2 il ise Bursa ve Kütahya oldu. 2 belediye de uzun yıllar sonra 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’ye geçmişti. Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin iddialar karşısında ne diyeceğin şimdiden merak konusu oldu.

Çok konuşulacak AK Parti iddiası: CHP'li Bursa ve Kütahya belediyeleri de transfer olabilir

CHP’li belediyelerle ilgili tartışma yaratan transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçim sonucunda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olan Özlem Çerçioğlu'nun, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılması, siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; CHP’li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve 74 yıl sonra CHP'ye kentte seçim kazandıran Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin geçiş ihtimali yüksek görülüyor.

Ayrıca bağımsız Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan, Yeniden Refah Partili (YRP) Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve bağımsız Şanlıurfa Belediye Başkanı Kazım Gülpınar’da da benzer yönde hareketlilik yaşanabileceği ifade ediliyor.

Çok konuşulacak AK Parti iddiası: CHP li Bursa ve Kütahya belediyeleri de transfer olabilir 1

AK Partili kaynaklar, “Çok talep var ama biz eleyerek kabul ediyoruz” diyerek, partiye katılım süreçlerinde seçici davranıldığını vurguluyor. AK Partililer, “Zaten sağdan aday göstererek kazandılar. Biz adaylarımızı geri alıyoruz” sözleriyle gelişmeleri değerlendiriyor.

Çok konuşulacak AK Parti iddiası: CHP li Bursa ve Kütahya belediyeleri de transfer olabilir 2

PARTİ İÇİNDE İKİ YAKLAŞIM

Belediye transferleri konusunda AK Parti içinde farklı bakış açısı öne çıkıyor.

Partide bir kesim, katılımların “moral ve motivasyon” açısından önemli olduğunu, kamuoyuna “dağılma yok, güçlenme var” mesajı verdiğini düşünüyor. Bu görüşe göre, özellikle büyükşehirlerde kaybedilen seçimlerin ardından, taşradan gelecek destek partinin moralini yükseltecek.

Ancak parti içinde temkinli olan bir kesim de bulunuyor. Bu kanat, “Her geçişin sevinç yaratmayacağı, bazı yerlerde teşkilat içi huzursuzluklara yol açabileceği” uyarısında bulunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'den AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu Özel'i mahkemeye verdi: 'Namusuma laf etti' CHP'den AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu Özel'i mahkemeye verdi: 'Namusuma laf etti'
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İçişleri'nden Beyoğlu kararı! İnan Güney görevden uzaklaştırıldıİçişleri'nden Beyoğlu kararı! İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Kocasını öldürüp 9 yıl banyoda gizlemişti... YakalandıKocasını öldürüp 9 yıl banyoda gizlemişti... Yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Özlem Çerçioğlu Bursa Kütahya CHP ak parti mustafa bozbey
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Taban aylığa 5 bin TL' Teklif sonrası memur için zam ihtimalini verdi

'Taban aylığa 5 bin TL' Teklif sonrası memur için zam ihtimalini verdi

TBMM önünde ‘Beyaz Toros’ yakan şahıs bakın kim çıktı

TBMM önünde ‘Beyaz Toros’ yakan şahıs bakın kim çıktı

Kendisinden 33 yaş küçük eşiyle görüntülendi! Sosyal medyada yorum yağdı

Kendisinden 33 yaş küçük eşiyle görüntülendi! Sosyal medyada yorum yağdı

Operasyonda tutuklanan isme sahip çıktı

Operasyonda tutuklanan isme sahip çıktı

Ankara'da aşiret kurşunu! Trafikte tartıştığı adamı bacaklarından vurdu

Ankara'da aşiret kurşunu! Trafikte tartıştığı adamı bacaklarından vurdu

Kılıçdaroğlu'ndan CHP için 'aday' önerisi! İmamoğlu ve Yavaş...

Kılıçdaroğlu'ndan CHP için 'aday' önerisi! İmamoğlu ve Yavaş...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.