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Çok konuşulan Ekrem İmamoğlu ve "Jammer" görüntüleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya soruldu: "Cüret işi"

Hafta sonu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyetin İstanbul'da bir otelde görüşme yapmadan önce otelin güvenlik kameralarının bantlanması çok konuşuldu. Otele girerken 2 büyük valizle giriş yapan İmamoğlu'nun korumaları için paraları almaya geldiler iddiası ortaya atıldı. Daha sonra CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik; o çantalarda sinyal kesici jammer olduğunu açıkladı.

Çok konuşulan Ekrem İmamoğlu ve "Jammer" görüntüleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya soruldu: "Cüret işi"

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya jammer meselesini sordu. Jammer kullanmadığını ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; “Ben jammer kullanmıyorum. Güvenlik kameralarını bantlamanın da bir mantığı yok kendinden eminsen şeffafsan neden kapatırsın?” ifadelerini kullandı.

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Etiler’deki bir otelin güvenlik kamerasının bantlanmasından sonra ortaya çıkan tartışmalara yorum yapan Bakan Yerlikaya: “Ben hiçbir zaman gittiğim yerlere jammer taşımıyorum. Gittiğim bir yerde güvenlik kameralarını kapatmak aklımın ucundan geçmez. Bakanlarımızın böyle bir uygulaması yok. Güvenlik kameralarının bantla kapatılması, bavullarla jammer taşınması... Bunlar benim bildiğim, duyduğum işler değil.” dedi.

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“ŞEFFAFSAN NEDEN KAMERA KAPATIRSIN”

“Ben jammer kullanmıyorum. Güvenlik kamerasını bantla kapatmanın bir mantığı yok. Kendinden eminsen, şeffafsan neden kamera kapatırsın ki. Bizde jammer kullanımı, sadece uluslararası toplantılarda olabilir. Birçok devlet başkanının katıldığı bir toplantıda jammer kullanımı olabilir.

“Bizim koruma arkadaşlarımızın böyle bir uygulaması yok. Olmaz. Gidilen bir otelde güvenlik kamerasını bantla kapatmak bir cüret işidir. Hiçbir koruma polisimiz, böyle bir şey yapmaz."

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Ekrem İmamoğlu Ali Yerlikaya
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