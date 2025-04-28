Çok konuşulan Ekrem İmamoğlu ve "Jammer" görüntüleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya soruldu: "Cüret işi"

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya jammer meselesini sordu. Jammer kullanmadığını ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; “Ben jammer kullanmıyorum. Güvenlik kameralarını bantlamanın da bir mantığı yok kendinden eminsen şeffafsan neden kapatırsın?” ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: “BUNLAR BENİM BİLDİĞİM, DUYDUĞUM İŞLER DEĞİL”

Etiler’deki bir otelin güvenlik kamerasının bantlanmasından sonra ortaya çıkan tartışmalara yorum yapan Bakan Yerlikaya: “Ben hiçbir zaman gittiğim yerlere jammer taşımıyorum. Gittiğim bir yerde güvenlik kameralarını kapatmak aklımın ucundan geçmez. Bakanlarımızın böyle bir uygulaması yok. Güvenlik kameralarının bantla kapatılması, bavullarla jammer taşınması... Bunlar benim bildiğim, duyduğum işler değil.” dedi.

“ŞEFFAFSAN NEDEN KAMERA KAPATIRSIN”

“Ben jammer kullanmıyorum. Güvenlik kamerasını bantla kapatmanın bir mantığı yok. Kendinden eminsen, şeffafsan neden kamera kapatırsın ki. Bizde jammer kullanımı, sadece uluslararası toplantılarda olabilir. Birçok devlet başkanının katıldığı bir toplantıda jammer kullanımı olabilir.

“Bizim koruma arkadaşlarımızın böyle bir uygulaması yok. Olmaz. Gidilen bir otelde güvenlik kamerasını bantla kapatmak bir cüret işidir. Hiçbir koruma polisimiz, böyle bir şey yapmaz."