Çöp krizinde yeni tartışma! Cemil Tugay, Genel Başkan Yardımcısı Zeybek'i düzeltti: "Kendisine yanlış bilgi aktarılmış"

Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi, Kent A.Ş. ve Personel A.Ş.'de çalışan işçiler, maaş ve geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları, belediye ile yapılan görüşmelerden sonra somut adım atılmadığı gerekçesiyle 22 Eylül’de yeniden iş bırakma kararı aldı. Eylemin ardından ilçe genelinde neredeyse tüm hizmetler durdu. Karşıyaka'nın cadde ve sokaklarında toplanmayan çöpler, yığınlar oluşturdu. Ortaya çıkan kötü koku ve görüntüye vatandaşlar tepki gösterdi.

ZEYBEK: ÇÖP TOPLAMA ALANLARINI BAKANLIK KAPATTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, partisinin İstanbul İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada “İzmir’de çöp toplanamıyor diyorlar ya, çöp depolama alanlarının tamamı 10 gün önce bakanlık tarafından kapatıldı. 2 gün önce tekrar açıldı, süre 31 Ekim’e kadar uzatıldı” demişti.

AK PARTİLİ İNAN'DAN TEPKİ: "İZMİR'İ ÇÖP DAĞLARINA MAHKUM EDEN SİZSİNİZ"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Zeybek'in İstanbul İl Kongresi’nde yaptığı açıklamalara ilişkin, "Yalancı, sahtekar ve ahlaksızsınız. İzmir'i çöp dağlarına mahkum eden sizsiniz. Gerçekleri ters yüz edip devlete iftira atan da sizsiniz." ifadelerini kullandı. Vahşi depolamaya bakanlığın ekstra destek sağladığını belirten İnan açıklamasında şunları kaydetti:

"Buna rağmen siz, yüz kızartıcı bir beceriksizlikle 5 milyon İzmirliyi çöplerin ortasında yaşamaya mahkum ettiniz. Şimdi utanmadan çıkıp suçu devlete atıyorsunuz. Bundan sonra ricalarınız kapalı kapılar ardında değil, bütün basının ve tüm İzmir'in önünde olacak. Tüm İzmir görecek nasıl bir eyyamcı olduğunuzu. 5 milyon İzmirli adına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dürüst ise bu alçak iftira karşısında gerekli açıklamayı yapar."

İnan, CHP'li belediyelerin İzmir’i yönetmekte yetersiz kaldığını öne sürerek, devlete atılan iftiraların millet nezdinde karşılık bulmayacağını söyledi.

TUGAY: GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YANLIŞ BİLGİLENDİRİLMİŞ

Tartışmaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da dahil oldu. Zeybek'e yanlış bilgi aktarıldığını belirten Tugay, "Kendisine de ifade ettim; bu alanın kapatılması bakanlık kararıyla değil, mahkeme kararıyla oldu. Tekrar açılması bakanlığın bize verdiği onayla oldu. Burada bir yanlış bilgilendirme var" diye konuştu.

Tugay ayrıca "İzmir’in atık meseleleri, çevre sorunları siyasete kurban edilsin istemiyorum. Bunların çözümü için yardımcı olabilecek herkesten tabii ki yardım isteyeceğiz" dedi.

ÇÖP YIĞINLARINA VATANDAŞ DA TEPKİLİ

İzmir'de toplanmayan çöpler, cadde ve sokaklarda yığınlar oluşturmaya devam ederken, ortaya çıkan kötü koku ve görüntüye ise vatandaşlar tepki gösterdi.

Karşıyaka’da esnaflık yapan Elif Dumlu (45), "15 yıldır bu çöp kovaları burada. Çöp konteynerlerinin kaldırılmasını istiyorum. Belediyemiz düzgün çalışmıyor. Burada karasinekten, sivrisinekten durulmuyor. Bütün mahalle berbat durumda. Kokudan, sinekten geçilmiyor. Lütfen belediye çalışanlarının maaşını verin, onlar da düzgün çalışsın. Onlara maaş verilmediği için çöpler böyle kalıyor ve şu anda grevdeler. Bu ne zamana kadar devam edecek bilemiyorum. Karşıyaka'nın haline bakar mısınız? Her taraf pislik içinde, bu konuyla ilgilensinler" dedi.

"DUYGUSUZ, DUYARSIZ BİR BELEDİYE OLAMAZ"

Ankara’da yaşadığını ve bir aydır İzmir’de olduğunu bugün de Karşıyaka’ya gezmeye geldiğini belirten Cemal İrhan (70) da "Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan bir ihanet olarak görüyorum. Böyle duygusuz, duyarsız bir belediye olamaz. Belediye yapmıyor, esnafla birlik haline gelip çöpleri geçici olarak kaldırılabilir. Bu rezaletin açıklanamayacak halidir. Karşıyaka'yı ilk kez bu kadar berbat gördüm. Böyle görünce fotoğraflarını da çektim. Bir vatandaş olarak üzülüyorum. Hepimiz bu pislikten sorumluyuz ama en çok da bizi yönetenlerin sorumluluğu var. İzmir’i bu kadar pis, Karşıyaka'yı bu kadar rezalet halde görmemiştim" diye konuştu. (DHA)



