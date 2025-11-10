HABER

Cumhur İttifakı iddialarına AK Parti'den yeni açıklama: "Krizleri aşmayı başaracak ittifak"

"Cumhur İttifakı'nda çatlak" iddialarına Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koymuştu. AK Parti'den yeni bir açıklama geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Bunlar Cumhur İttifakı gibi ittifak görmedikleri için koalisyon sanıyor" diyerek "ittifakta çatlak olmadığını" belirtti.

Hazar Gönüllü

AK Parti genel merkezinde MYK toplantısı gerçekleşti. Toplantıya Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti.

"CUMHUR İTTİFAKI'NDA ÇATLAK, KIRILGANLIK YOK"

Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısına geçerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Cumhur İttifakı'nda çatlak" iddialarına değinen Çelik şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı'nda kriz bekleyen bir sektör var. Marjinal, aşırı uçlarda dolaşan birtakım odaklar var. Bunlara morallerini bozacak cevaplarını veriyoruz. Cumhur İttifakı'nda çatlak, kırılganlık yok. Bu şer şebekelerinin bölge barışının başına neler getirmeye çalıştığını görüyoruz. Sayın Bahçeli de ifade etti, bunlar Cumhur İttifakı gibi ittifak görmedikleri için koalisyon sanıyor. Koalisyonlardaki pazarlıkçı irade ile Cumhur İttifakı'ndaki bütünlükçü irade arasında fark var. Cumhur İttifakı krizlerden etkilenecek bir ittifak değil, krizleri aşmayı başaracak ittifaktır. Koalisyonlar krizlerle idare edilir ama Cumhur İttifakı bir koalisyon değil."

Çelik, Erdoğan-Bahçeli görüşmesi ne zaman? sorusuna yanıt olarak "Programlarına bağlı. Önümüzdeki günlerde. Siz salı, çarşamba, perşembeye odaklanın" dedi.

BAHİS SORUŞTURMASI: "BUNUN ÜZERİNE SONUNA KADAR GİDİLMELİ"

Öte yandan hakemlerin bahis oynadığı iddiasıyla ilgili soruşturma hakkında Çelik şöyle konuştu:
"Dün epey yorumlayacağım maç oldu hem Türkiye’de hem yurt dışında. Siyasetçi olduğum için yorumlayamıyorum. Ama bu bahis meselesi son derece can sıkıcı. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmeli. TFF yönetimini bu cesur yaklaşımından dolayı tebrik ediyoruz. Başsavcılık büyük titizlikle bunun üzerine gidecektir."

