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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı ile görüştü: Nükleer sızıntı uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede nükleer sızıntı uyarısında bulunurken; Türkiye’nin çatışmanın sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması için gayret gösterdiğini, bu çabaların da süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı ile görüştü: Nükleer sızıntı uyarısı
Devrim Karadağ

İsrail-İran savaşının sona ermesi için barış diplomasisini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

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NÜKLEER SIZINTI UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran ile nükleer anlaşmazlıkların çözüm yolunun müzakere masasından geçtiğini, İsrail’in İran’a saldırısı ile başlayan çatışmalı sürecin bölge güvenliğine yönelik tehdidi en üst seviyeye çıkarttığını ifade etti.

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Cumhurbaşkanı, İsrail saldırıları ile tetiklenen bu şiddet sarmalının neticelerinin bölgeye ve Avrupa’ya da göç ve nükleer sızıntı ihtimali bakımından zarar verebileceğini belirtti.

ERDOĞAN: "ÇABALARIMIZ SÜRECEK"

Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin çatışmanın sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması için gayret gösterdiğini, bu çabaların da süreceğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya İran İsrail Recep Tayyip Erdoğan
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