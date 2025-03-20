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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yüklendi! "Yargının iddialarına cevap veremiyorlar"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
20.03.2025 20:25
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dikkat edersiniz CHP'si ile, medyası ile muhalefet kısmı diploma konusunda yargının iddialarına cevap veremiyorlar. Milleti aldatma kolaycılığına kaçıyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yüklendi! "Yargının iddialarına cevap veremiyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde önceki dönem milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

İSRAİL'İN ATEŞKESİ BOZMASI

Yeni saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 500'ten fazla Filistinli şehit oldu. Pervasızca yürütülen katliamlara sessiz kalanlar, İsrail'in suçlarına engel olmayanlar hem tarih önünde hem de insanlık vicdanında er ya da geç hesap vereceklerdir. Türkiye olarak Gazzeli mazlumları desteklemeye devam edeceğiz.

"YOLUNU ŞAŞIRANLAR DIŞINDA ESKİ DİYE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Türkiye'yi son 2 asırdır sıkıştırıldığı cendereden çıkarmak AK Parti iktidarına nasip oldu. Sizleri milletvekillerinin ötesinde memleketimizin sevdalısı olarak görüyorum. Her şeyin eskisi olabilir, ülke ve millete hizmet davasında eski yoktur. AK Parti'de yolunu şaşıranlar dışında eski diye bir şey söz konusu değildir. Önceki dönem vekillerimizin bir kısmı çeşitli mevkilerde hizmetlerine devam ediyor.

CHP'YE YÜKLENDİ: "YARGININ İDDİALARINA CEVAP VEREMİYORLAR"

Muhalefetin kendi iç kavgalarını, hukuk ile olan sorunlarını ülkenin ana gündemi gibi gösterilmesi riyakarlığın dik alasıdır. Hırsları ve ihtirasları adeta akıllarını esir almış durumda. Dikkat edersiniz CHP'si ile, medyası ile muhalafet kısmı yargının iddialarına cevap veremiyorlar. Milleti aldatma kolaycılığına kaçıyorlar. Bu belgelerin kendi partilileri tarafından aktarıldığının farkındalar. CHP'nin meseleleri ülkenin ve milletin değil, kendi genel merkezlerindeki bir grup uhterisin konusudur.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti
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