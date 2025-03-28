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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e mesajını çok net iletti: Türkiye ve Rusya birlikte çalışabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e mesajını çok net iletti: Türkiye ve Rusya birlikte çalışabilir

28.03.2025 12:31
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ile önemli bir temas gerçekleştirdi. Liderlerin görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan Putin'e Suriye konusunda Türkiye ve Rusya'nın birlikte çalışabileceği yönünde mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e mesajını çok net iletti: Türkiye ve Rusya birlikte çalışabilir

Türkiye ile Rusya arasında kritik bir diplomatik temas gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin ayrıntıları İletişim Başkanlığı duyurdu. Buna göre görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"TÜRKİYE EV SAHİPLİĞİ DAHİL HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgesel meselelerin çözümünde Türkiye ile Rusya’nın iş birliğinin kilit öneme sahip olduğunu, Rusya–Ukrayna arasında devam eden savaşın sona erdirilmesi için başlatılan süreci Türkiye’nin yakından takip ettiğini, Türkiye’nin onurlu ve kalıcı barışın sağlanması için barış müzakerelerine ev sahipliği yapmak dahil her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.

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ERDOĞAN'DAN 'KARADENİZ' VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz’de ticari seyrüsefer emniyeti için atılacak iyi niyetli adımların, barış sürecine katkı sağlayacağını, Türkiye’nin Karadeniz’in bir çatışma alanına dönmemesi için üzerine düşeni yapmaya devam ettiğini belirtti.

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"TÜRKİYE VE RUSYA BİRLİKTE ÇALIŞABİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’nin, Suriye konusunda Rusya ile iş birliğine önem verdiğini, Suriye’nin toprak bütünlüğü temelinde kalıcı huzur ve istikrara kavuşması için Türkiye ve Rusya’nın birlikte çalışmasının mühim olduğunu, Suriye’nin birliğini bozmaya yönelik etnik ve mezhebi ayrımcılığı körükleyen gayretlerin bertaraf edilmesi ve Suriye’ye yönelik yaptırımların tümüyle kaldırılması için Türkiye ve Rusya’nın birlikte çalışabileceğini ifade etti.

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"SÖZDE “SURİYE DEMOKRATİK GÜÇLERİ”NİN MERKEZİ YÖNETİM BÜNYESİNDE ERİTİLMESİNİ DESTEKLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin kaynaklarının Suriye yönetimine bırakılması gerektiğini, Türkiye’nin sözde “Suriye Demokratik Güçleri”nin merkezi yönetim bünyesinde eritilmesini desteklediğini, Suriye’nin bundan böyle terör örgütleri için elverişli bir alan olmaktan tamamen çıkartılmasının Suriye’nin istikrarı için hayati önemde olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
suriye Rusya Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin
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