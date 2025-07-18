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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le görüştü: 'Uygun tarihi' işaret etti, "Çok mühim" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve bölge güvenliği konuların ele alındı. Görüşmede ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşı müzakereleri için İstanbul'da yapılacak olan görüşmeye de değinildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le görüştü: 'Uygun tarihi' işaret etti, "Çok mühim" dedi
Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede Suriye'de devam eden İsrail saldırıları ve İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna müzakerelerinin üçüncü oturumu konusu ele alındı. Erdoğan, müzakere görüşmelerinin yapılmasının çok mühim olduğunu, Türkiye'nin uygun tarihi belirlediğinde taraflara iletileceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin le görüştü: Uygun tarihi işaret etti, "Çok mühim" dedi 1

ERDOĞAN, PUTİN'LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmede önce Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRISI VE SÜVEYDA'DA YAŞANANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye güvenlik güçlerinin Suveyda’dan çekilmesi sonrası yaşanan çatışmaların bölgenin tamamı için tehdit oluşturduğunu, İsrail’in Suriye’nin egemenliğini ihlal etmemesinin önem arz ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin le görüştü: Uygun tarihi işaret etti, "Çok mühim" dedi 2

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin, Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanmasını ve ülkenin bir an önce ayağa kalkmasını hedeflediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin le görüştü: Uygun tarihi işaret etti, "Çok mühim" dedi 3

"İSTANBUL'DAKİ RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİNİN BAŞLAMASI ÇOK MÜHİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur müzakerelere başlanmasının mühim olduğunu, Türkiye’nin taraflar için uygun tarihler tespit edildiğinde görüşmelere İstanbul’da ev sahipliği yapmayı sürdüreceğini belirtti.

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