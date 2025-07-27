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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Teyakkuz halindeyiz" diyerek duyurdu: "Çalışmalar aralıksız şekilde sürüyor"

Orman yangınlarına ilişkin sürdürülen mücadeleyle ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Yangınlarla mücadelede şehit olan tüm kardeşlerime bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Teyakkuz halindeyiz" diyerek duyurdu: "Çalışmalar aralıksız şekilde sürüyor"

Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak mücadelelerle ilgili açıklamada bulundu.

"GECE GÜNDÜZ TEYAKKUZ HÂLİNDEYİZ"

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye, orman yangınlarına karşı havada ve karada büyük bir mücadele yürütmektedir. Yeşil Vatanımızı korumak için hâlihazırda 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin kahraman orman çalışanımızla, 132 bin gönüllümüzle birlikte gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız AFAD’ın koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız şekilde, büyük bir hassasiyetle, özveriyle ve fedakârlıkla sürdürmektedir. Yaz mevsiminin başından bu yana ülkemizde çıkan 3 bin 62 yangını tamamen söndürdük.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Teyakkuz halindeyiz" diyerek duyurdu: "Çalışmalar aralıksız şekilde sürüyor" 1

ŞEHİTLERE RAHMET DİLEDİ

Yeşil Vatanımızın farklı bölgelerinde devam eden ve en kısa sürede hayırlı haberler almayı dilediğimiz yangın söndürme çalışmalarında yüreğini ortaya koyan, canla başla görev yapan kahramanlarımıza Allah’tan muvaffakiyetler diliyor, emekleri için her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum. Yangınlarla mücadelede şehit olan tüm kardeşlerime bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ruhları şad olsun."

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan orman yangını
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