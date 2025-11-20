Daha 12 yaşındaydı, Esenyurt'taki evinde ölü bulundu! Nedeni tavuk döner mi?

Türkiye zehirlenme vakalarından endişeli. Son günlerde herkes yediğine içtiğine daha çok dikkat etmeye başladı. Dün akşam da 19.15 sıralarında işten eve gelen anne Ayten Yılgın, eve girdiğinde 12 yaşındaki oğlu Eren Yılgın’ı yerde baygın halde bulununca yardım istedi.

ANNESİ KAHROLDU

Çığlıkları duyan komşular durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolün ardından çocuğu Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 12 yaşındaki Eren Yılgın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren anne, hemşireler tarafından iğneyle sakinleştirildi.

"EN SON LOKANTADAN YEMEK SİPARİŞ ETTİĞİ SÖYLENİYOR"

Komşu Kerim Köse, "Annesi ve babası çalışıyor. Çocuk evde tek başınaymış. Annesi eve girince koridorda çocuğu baygın buluyor sonrasında sağlık ekiplerine haber veriyorlar. Hastaneye götürmüşler ancak çocuğun öldüğü haberi geldi. En son lokantadan yemek sipariş ettiği söyleniyor" diye konuştu.

"ZEHİRLENME ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURUYORLAR"

Oğlu hayatını kaybeden baba Salih Yılgın, “Çocuğumun hiçbir şeyi yoktu. Sadece dışarıdan yemek söyledi. Onu yedikten sonra ben evden çıktım. Sipariş geldiğinde ben evdeydim. Ben işe gitmek için dışarı çıktım. Annesi de işteydi. Çocuğumun telefonuna ulaşamadık. 17.20'de annesiyle görüşüyor çocuk. Geldiğinde çocuğum yerdeydi. Savcı bey sürecin devam ettiğini söyledi. Şu an zehirlenme şüphesi üzerinde duruyorlar. Yemek söylediğimiz yer belli. Aynı yerden yemek sipariş edip zehirlenen kimseyi duymadım. Kimsenin ekmeğiyle de oynayamam. Rapor çıkmadan bir şey demem yanlış olur. 6-7 ay önce de 21 yaşındaki kızımı kaybettim. Kimseyi suçlayamam, adli tıp raporu çıkar ona göre cezası olan cezasını çekecek" dedi.

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ NUMUNE ALDI

Eren Yılgın'ın hayatını kaybetmeden önce dışarıdan sipariş vererek tavuk döner yediği belirlendi. Zehirlenme şüphesi nedeniyle İstanbul İl Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin tavuk döner siparişi verilen iş yerine giderek incelenmek üzere numune aldığı öğrenildi.

115 LİRAYA TAVUK DÖNER SİPARİŞ ETMİŞ

HaberTürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner’in aktardığına göre; Eren, son olarak bir işletmeden 115 lira karşılığında tavuk döner ve ayran sipariş etmiş. Saat 16.17'de kurye siparişi teslim etmiş ve Eren'den saat 19.00’a kadar haber alınamamış.

DÜKKAN RUHSATSIZ ÇIKTI

Eren’in döner sipariş ettiği dükkan İstanbul İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından ruhsatsız olduğu için kapatıldı. Kesin ölüm nedeni ise otopsi raporu ile ortaya çıkacak.

CENAZESİ TESLİM ALINDI

Eren'in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan Eren Yılgın'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Yılgın'ın cenazesinin, Esenyurt Uhud Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

(AA-İHA-DHA)Kaynak: AA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır