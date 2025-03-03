Devlet Bahçeli'den bir telefon da Ahmet Türk'e! İlk kez açıkladı: "Türkiye Ortadoğu’nun en güçlü devleti olur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ü de aradığı ortaya çıktı. Daha önce Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan, Edirne Cezaevi'ndeki Selahattin Demirtaş'ı da arayan Bahçeli'nin Türk ile yaptığı görüşmede "Umarım her şey güzel geçecek” dediği belirtildi.

Halk Tv yazarı İsmail Saymaz, Ahmet Türk'le yaptığı görüşmeyi yazdı. Saymaz, Ahmet Türk'ün pazarlık iddiasını reddederek, “Bunlar pazarlık konusu yapılacak şeyler değil, atılması gereken adımlardır” dediğini belirtti.

Saymaz'ın yazısı özetle şöyle:

Bundan sonra ne olacak Ahmet Bey?

"TÜRKİYE ORTADOĞU’NUN EN GÜÇLÜ DEVLETİ OLUR"

Kongrenin kendisini feshetmesi lazım. Bundan sonra tarihi Türk ve Kürt kardeşliği ve dostluğunu pekiştirmeye yönelik adımların atılması gerekiyor. Ben olsam Suriye’de Kürtlerle yönetim ortasında arabuluculuk yaparım. Orada demokratik bir sistemin oluşmasına katkı sunarım. Çünkü orada problem ortaya çıktığı zaman yine sıkıntılı durumlar yaşanabilir. Türkiye kucaklayıcı bir siyaset izlerse bin yıllık Türk-Kürt kardeşliğini pekiştirmiş olur ve Ortadoğu’nun en güçlü devleti olur.

Sırrı Süreyya Önder, açıklamadan sonra Öcalan’a atfen “Silahların bırakılması ve PKK’nın kendini feshi demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir” notunu aktardı. Bu cümleden ne anlamalıyız?

Burada demokrasi adına bazı adımların atılması, bazı düzenlemelerin yapılması gerekiyor.

Nedir bunlar?

"BUNLAR PAZARLIK KONUSU YAPILACAK ŞEYLER DEĞİL"

Toplumu rahatlatacak şeyler. Bugün binlerce insan haksız ve hukuksuz yere cezaevinde yatıyor. Kürt dilinin özgürce kendisini geliştirebileceği bir ortamın hazırlanması gerekiyor. Çok kültürlü bir Türkiye’nin oluşması konusunda… Bazıları pazarlık diyor. Bunlar pazarlık konusu yapılacak şeyler değil, olması gerekendir, atılması gereken adımlardır.

O not neden metinde değildi de ayrıca ifade edildi?

Herhalde “Biz metni hazırlamışız, bunu ilave edemeyiz” deyince Öcalan da dedi ki “Bu önemlidir, mutlaka bilinmesi gereklidir.”

“Edemeyiz” diyen devlet görevlileri mi?

Başka kim olacak?

Bir de görüntü çekilmiş.

Evet ama biz 50 tane resim çektik; tek tek, ikili.

Video sizinle paylaşılmadı değil mi?

Yok, paylaşılmadı.

Bir daha İmralı’ya gidecek misiniz?

İmkan olursa elbette giderim.

Öcalan’la kaç yıl aradan sonra görüştünüz?

1992-93’te görüşmüştük.

Bahçeli ile görüştünüz mü?

BAHÇELİ: "HER ŞEY GÜZEL GEÇECEK"

Bahçeli açıklamadan sonra Tuncer Bakırhan ve beni aradı. Çok güzel olduğunu, teşekkür ettiğini söyledi. “Umuyoruz her şey güzel geçecek, bu konuda çok mutlu oldum” dedi.

Ne hissediyordunuz?

Ne hissettiğimiz önemli değil. Sürecin doğru gittiği konusunda çabalarımızın gösterilmesi gerekiyor. Siyasi partileriyle, sivil toplum örgütleriyle, demokrasi güçleriyle toplumu hazırlamak lazım. Türkün Kürde, Kürdün Türke ihtiyacı var. Böyle bir mantıkla herkesin hareket etmesi gerekir.