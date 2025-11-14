Dışarıda yemek yiyen aileden 3 kişi hayatını kaybetti! Profesör doktor uyardı: "Dışarıda bunları yemeyin!" İşte o liste...

Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen gurbetçi Böcek ailesi, yedikleri yiyecekler ardından facia yaşadı. Anne Çiğdem Böcek, 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek ise tedavi altında. Ailenin yaşadığı facianın ardından zehirlenme şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

DIŞARIDA YEDİKLERİ YEMEK FACİAYLA SONUÇLANDI... GIDA GÜVENLİĞİ GÜNDEME GELDİ

Yaşanan olay gıda güvenliğine dair endişeleri yeniden artırdı. Vatandaşlar halk sağlığını tehlikeye atan işletmelere dair adımlar atılmasını ve gıda güvenliği konusunun etkili şekilde ele alınması için kurumlara çağrıda bulunuyor.

YEMEK YEDİKLERİ RESTORAN MÜHÜRLENDİ: 4 GÖZALTI

Servet Böcek, Çiğdem Böcek çocukları Kadir ve Masal ile Almanya'dan İstanbul'a tatile geldi. Fatih'te bir otelde kalan aile, akşam saatlerinde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan aileden Çiğdem Böcek ve çocukları yaşamını yitirdi. Servet Böcek'in hastanede tedavisi sürerken ailenin gündüz yedikleri yiyeceklerden dolayı zehirlenme şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Ailenin tantuni, kumpir, midye, sucuk yediği ortaya çıktı. Yemek yedikleri restoran mühürlenirken 4 kişi gözaltına alındı.

PROFESÖR DOKTOR UYARDI: "DIŞARIDA BUNLARI YEMEYİN!"

Türkiye bir süredir gıdada hile yapan işletmeleri konuşurken yaşanan facia gıda güvenliğini ve güvenirliğini gözler önüne serdi. Vatandaşların güvenli olarak gördüğü pek çok işletme ve markanın gıdada yaptığı hileler ağızları açık bırakırken halk sağlığıyla nasıl oynandığı ortaya çıktı.

Böcek ailesinin yaşadığı durumun ardından sosyal medyada vatandaşlar işletmelere yapılan denetimlerin artırılması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu ise vatandaşların merak ettiği sorunun yanıtını verdi. X hesabından 'Sokakta ne yenmez?' başlıklı bir paylaşım yaptı.

"SOKAKTAN NE YENMEZ?"

Prof. Dr. Yılancıoğlu, paylaşımında şu uyarılarda bulundu;

"Sokaktan NE YENMEZ?

Çünkü hijyen + bakteriyel yük + toksin = mide fesadı + enfeksiyon riski doğurur, ölüme kadar götürür!

1) Açıkta satılan midye

Kum, bakteri, ağır metal… En çok zehirlenme buradan çıkar.

2) Açıkta dökülen kokoreç / çiğer

Sıcaklık kontrolü yoksa salmonella + kampilobakter davetiye.

3) Açık tezgâhta kesilmiş meyve

Bıçak, tahta, su = bakteri kokteyli.

4) Açıkta kalan soslar (mayonez, ketçap, yoğurt sos)

Isınmış sos = toksin üreten bakteriler.

5) Açıkta bekleyen balık-ekmek

Balık + sıcak hava = histamin zehirlenmesi riski.

6) Açıkta kızartılan patates / börek

Yağın kaçıncı kez kullanıldığı meçhul → oksitlenmiş yağ + trans yağ yükü.

7) “Dumanı üzerinde olmayan” döner

Alttaki-etler ısınmamışsa E.coli.

8) Yıkanmamış yeşillik kullanılan tost/sandviç, salata

Su kaynağı şüpheliyse parazit riski.

9) Açıkta satılan sütlü tatlı

Süt, sıcak hava ve zaman = gıda zehirlenmesinin kralı

10) Kimliği belirsiz şerbetli tatlılar

Şerbet saatlerce dışarıda → maya ve bakteri mis gibi ürer, en sevdikleri ortam."

Sokaktan NE YENMEZ?



Çünkü hijyen + bakteriyel yük + toksin = mide fesadı + enfeksiyon riski doğurur, ölüme kadar götürür!



❌ 1) Açıkta satılan midye

Kum, bakteri, ağır metal… En çok zehirlenme buradan çıkar.



❌ 2) Açıkta dökülen kokoreç / çiğer

Sıcaklık kontrolü yoksa… — Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu (@drkaanyl) November 14, 2025