HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dışişleri Bakanı Fidan'dan 'Daha büyük savaş' uyarısı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İsrail ile İran savaşıyla ilgili bir kez daha uyardı. "Daha büyük bir savaş" ihtimaline dikkat çeken Bakan Fidan "Bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız. Türkiye diplomasiyi seferber ediyor. Bu anlamsız savaşın bir an önce bitmesi gerekiyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen STRATCOM Zirvesi 2026 programı kapsamında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İsrail ve İran savaşıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Daha büyük bir savaş riskine dikkat çeken Bakan Fidan, bölgesel savaşa karşı olduklarını belirterek diplomasiyi işaret etti.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

"BU ANLAMSIZ SAVAŞIN BİR AN ÖNCE BİTMESİ GEREKİYOR"

"Türkiye diplomasiyi seferber ediyor. Bu anlamsız savaşın bir an önce bitmesi gerekiyor. Türkiye bölgedeki ortaklarıyla koordine halinde hareket etmektedir. Suudi Arabistan ve BAE'yi ziyaret ettim. İsrail'in politikalarına karşı durduğumuzu da ifade ettik. Buradaki amacımız eyleme geçirilebilir adımları atmak ve bu çatışmayı bir an önce sonlandırmak.

"DAHA BÜYÜK SAVAŞ" UYARISI...

Daha büyük bir savaşa yöneliyoruz. Bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız. Tek çıkış yolumuz diplomasi. Ara buluculara karşı saldırılar düzenlemekteler. Bu yapısal olarak küresel düzenin ne noktaya geldiğini göstermekte. Bizler öyle bir dönemde yaşıyoruz ki çok hayati bir değere sahip. Algıları yönlendirmeye çalışıyorlar, hakikati yanıltmaya çalışıyorlar. Bunun başlangıcı aslında İsrail'in Gazze'deki soykırımı ile başladı. Yasal olmayan istilalar her zaman bizim karşımıza manşetlerde çıkmakta. Buradaki vahşet bir nevi kendini savunma olarak ifade edilmekte. Artık küresel kamuoyu bu anlatılarla manipüle edilemiyor. Tasarlanmış propaganda makinesi artık işlemiyor. Çok az sayıda kişi bunları kendilerine savunma amacıyla kullanıyor. Filistin davası konusunda küresel vicdan giderek büyümekte. Politik sınırları aşarak genişlemekte. Buradaki ortak vicdanın bastırılması mümkün değildir.

"BÖLGEMİZİN DIŞ MÜDAHALELERE AÇIK OLMAMASI GEREKİYOR"

Gazeteciler, düşünürler ve burada olan diğer temsilciler için şunu belirtmek istiyorum. Kendi devlet anlayışınızda ok atabilirsiniz ama bunu belli bir mesafeye atabilirsiniz. Ama bir sözün ulaştığı yer sınırsızdır. Önümüzdeki soru şu aslında. Anlatıların nereye kadar ulaştığı çok önemli. Vizyonumuz çok önemli. Kendi temamıza dönüyoruz. Nedir? Düzen anlayışı. Bölgemize bakacak olursak buradaki anlatılar çok önemli.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yangını söndürmek zorundayız. Ancak bundan sonra refah gelebilir, bölgesel işbirliği genişleyebilir. Burada bizim yeni düzen arayışımızın yoludur. Bizler burada kısa vadeli hesaplardan ziyade uzun vadeli sonuçlara bakmamız gerekiyor. Hepimiz güvenlik anlamında sorumluluk almalıyız. Yoksa hepimiz birlikte zarar görürüz. Yakın geçmişe bakacak olursak önemli dersler aldığımızı söyleyebilirim. Bölgemizin dış müdahalelere açık olmaması gerekiyor. Bunu da ortak bir vizyonla gerçekleştirebiliriz, bölgemize sahip çıkarak yapabiliriz. Türkiye ortak vizyonu bölgesel dayanışma bağlamında sürdürmektedir.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail ABD Amerika Birleşik Devletleri Hakan Fidan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.