Doğuştan görme engelli bireyler rüya görür mü? Nasıl rüyalar görürler?

Günümüzde en sık karşılaşılan sağlık problemlerinden biri görme ile ilgili problemlerdir. Bazı bireyler çeşitli sebeplerden ötürü sonradan görme yetisini kaybederken bazıları ise doğuştan görme yetisine sahip olmayabilmektedir. Doğduğu andan itibaren hiçbir şekilde görme yetisi olmayan bireylerle alakalı birçok farklı bilimsel çalışma yapılmıştır. Bu bilimsel çalışmalardan biri bu bireylerin uyku esnasında rüya görüp görmediği ile alakalıdır.

Doğuştan görme engelli bireyler rüya görür mü?

Günümüzde bazı insanlar doğuştan göremeyen kişilerin gece uyudukları zaman rüya görüp görmediği konusu üzerine yoğunlaşabilmektedir. Genel olarak bir insanın uyku esnasında rüya görebilmesi için duyularının aktif olması gerekmektedir. Gerek işitsel gerek görsel gerekse duyusal algıları açık olan her insan uyuduğu saatlerde rüya görebilmektedir. Özellikle görme yetisi 5 yaşından önce kaybedildiğinde bu kişilerin rüyalarında herhangi bir görsel görüntü yer almamaktadır.

Öte yandan 5 yaş ile 7 yaş aralığında herhangi bir nedenden kaynaklı görme kabiliyetini yitiren bireylerin rüya görme ihtimali daha yüksektir. Bu kişilerin uyku esnasında gördükleri düşler görsel olarak canlanabilme özelliğine sahiptir. Genel olarak görme yetisinin doğuştan ya da sonradan kaybedilmesine yol açan faktörler ise şöyledir:

Şeker rahatsızlığı olan kişilerin bu rahatsızlığı çok ilerlediğinde körlük problemi ile karşı karşıya kalma riskleri bir hayli yüksektir.

Yaşı geçkin olan kişilerde var olan çeşitli hastalıklardan kaynaklı görme yetisi kaybedilebilmektedir.

Genetik sebeplerden kaynaklı doğuştan körlük problemi ortaya çıkabilmektedir.

Anne karnındayken anne adayının ciddi kazalar geçirmesi, bebeğin gözlerini olumsuz yönde etkileyebilmekte ve bu durum görme yeteneğinin kaybedilmesine sebebiyet verebilmektedir.

Doğuştan görme engelli biri rüya görebilir mi?

Görme yeteneği kaybı doğuştan olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkabilen önemli bir sağlık problemi olarak bilinmektedir. Bir insanın görme yetisini kaybetmesine sebep olan birçok farklı faktör bulunmaktadır. Öte yandan görme ile alakalı bir sorun ortaya çıktığında kişilerin vakit kaybetmeden uzman bir doktor görüşü alması son derece önemlidir. Doğuştan görme engelli olan bireylerin bu sağlık sorununu yaşamasının nedeni yaygın olarak genetik faktörlerden kaynaklıdır. Doğuştan görmeyen bir insanın görsel yönden duyu algılama gibi bir özelliği bulunmamaktadır.

Pek çok bilimsel çalışma neticesinde doğuştan görme engelli olan bireylerin görsel canlandırma duyusu dışındaki duyuların aktif olarak çalıştığı belirtilmiştir. Yani bu bireylerin rüyaları daha çok koku alma, dokunma ve sesleri duyma üzerinedir. Bu kişiler görsel rüyalar dışında kalan diğer rüyaları görebilir ve algılayabilir. Öte yandan bazı araştırmalar neticesinde doğuştan görmeyen insanların renkli rüyalar gördükleri de saptanmıştır.

Doğuştan görme engelli bireyler nasıl rüyalar görür?

Doğuştan görme engelli olan kişilerin görebilen insanlardan farklı olarak rüya gördüğü belirtilmektedir. Konuyla alakalı yapılan bilimsel çalışmalardan çıkan sonuçlara göre doğuştan görme engelli olan insanların görsel duyuları dışında diğer duyularının aktif olarak çalıştığı bilgisine ulaşılmıştır. Bu kişiler uyku esnasında daha çok duyma, koku veya dokunma duyularına yönelik rüyaları görebilmektedir. Bu kişilerin rüyaları görsel canlandırma niteliğine sahip olmamakla birlikte bazı durumlarda karmaşık da olabilmektedir.

Diğer taraftan bazı çalışmalar neticesinde doğuştan körlük sorunu olan bireylerin bazılarının siyah beyaz ya da renkli görsellere sahip rüyalar gördükleri de açıklanmıştır. Ancak bu tür rüyalardan ziyade sıklıkla işitsel, dokunma ve koku almaya yönelik rüyaları daha fazla görmektedir.