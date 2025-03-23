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  4. Dünya 'siyasi rakip' vurgusu yapıyor! Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması uluslararası basına damga vurdu: "Saf dışı bırakmaya yönelik hamle"

Dünya 'siyasi rakip' vurgusu yapıyor! Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması uluslararası basına damga vurdu: "Saf dışı bırakmaya yönelik hamle"

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
23.03.2025 14:35
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması yalnızca Türkiye'de değil, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Uluslararası medyanın önde gelen kuruluşları tutuklamayı haberleştirirken İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki rekabete bolca vurgu yapıldı.

Dünya 'siyasi rakip' vurgusu yapıyor! Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması uluslararası basına damga vurdu: "Saf dışı bırakmaya yönelik hamle"

Çarşamba sabaha karşı şafak operasyonuyla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün tutuklandı. Bu arada İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar gün geçtikçe büyüyor. Kararın yurt içindeki yansımaları yakından takip edilirken dünya basını da gelişmeyi göz ardı etmedi.

"İMAMOĞLU'NUN BUGÜN CUMHURBAŞKANI ADAYI SEÇİLMESİ BEKLENİYOR"

İngiliz yayın kuruluşu BBC "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Erdoğan'a karşı yarışacağı seçim öncesinde tutuklandı" başlığıyla duyurduğu haberde bugün CHP'de İmamoğlu için yapılan ön seçime dikkat çekti ve "İmamoğlu'nun bugünkü oylamada Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2028 cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmesi bekleniyor" dendi.

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"ERDOĞAN'IN BAŞLICA SİYASİ RAKİBİ"

New York Times'ta "Türkiye’de cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Belediye Başkanı tutuklandı" başlığıyla yer alan haberde "Ekrem İmamoğlu'nun destekçileri, İmamoğlu'na yöneltilen yolsuzluk suçlamalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlıca siyasi rakibini engellemeye yönelik bir oyun olduğunu söyledi" ifadeleri kullanıldı.

"PROTESTO" VURGUSU

New York Post ise İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' suçlamasıyla yargılanmak üzere tutulduğunu belirtip "Devlet medyası ve diğer yayın organlarında yer alan habere göre; Türkiye’de mahkeme İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yolsuzluk suçlamasıyla yargılanmak üzere tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Haberlerde bu gelişmenin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hükümetine karşı on yıldan uzun bir süredir ülkenin en büyük protestolarını tetikleyebileceğini söyledi" ifadelerine yer verdi.

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"RAKİBİ SAF DIŞI BIRAKMAYA YÖNELİK SİYASİ BİR HAMLE"

NBC News'te "Türkiye’de mahkeme Erdoğan'ın kilit rakibinin yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi" başlığıyla yer alan gelişme için "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, 2028'de yapılması planlanan bir sonraki cumhurbaşkanlığı yarışında önemli bir rakibi saf dışı bırakmaya yönelik siyasi bir hamle olarak değerlendiriliyor" yorumu yapıldı.

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FRANSIZ VE ALMAN BASININDA DA YER ALDI

Fransız Le Monde, tutuklamayı “protesto dalgasını tetikleyen bir karar” olarak nitelendirdi. Haberde İmamoğlu’nun mahkemeye 90 kişiyle birlikte çıkarıldığı, destekçilerin İmamoğlu'nu yalnız bırakmadığı belirtildi.

Alman Deutsche Welle ise gelişmeyi “Erdoğan’ın iktidarına karşı güçlü bir rakibi saf dışı bırakma girişimi” olarak değerlendirdi. DW'nin haberinde Erdoğan’ın 2028 seçimlerinde ancak anayasa değişikliğiyle yeniden aday olabileceğine değinildi.

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Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan ibb ekrem imamoğlu operasyonu
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