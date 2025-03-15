HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünyada kızamık salgını alarmı! Hastanede alarm verildi: Yenidoğan bebekler tehlikede

Dünyada kızamık salgını alarmı! Hastanede alarm verildi: Yenidoğan bebekler tehlikede

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
15.03.2025 12:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya’da kızamık vakaları arttı. Tehlike boyutuna ulaşan sayılar tartışma konusu oldu. Bu hafta Teksas’ın Lubbock kentinde bir hastanede yaşanan kızamık salgını, yenidoğan bebekleri tehdit etti. Üç günlük bebeklere virüsten korunmaları için antikor enjeksiyonları yapılırken, salgın bölge genelinde yaklaşık 300 vakaya kadar ulaştı.

Dünyada kızamık salgını alarmı! Hastanede alarm verildi: Yenidoğan bebekler tehlikede

Çarşamba günü, Teksas Lubbock’taki Çocuk Hastanesi’nde doğum yapan bir anne, farkında olmadan kızamık virüsü taşıyordu. Doktorlar, annenin hastaneye yatana kadar virüsü taşıdığını anlamadı. Bu süreçte, hastanede bulunan diğer yeni anneler, yenidoğan bebekler ve aileleri, dünyanın en bulaşıcı virüslerinden biri olan kızamığa maruz kaldı. Hastane yetkilileri, acil maskeleme politikaları uygularken, bebeklere immünoglobulin enjeksiyonları yaparak bağışıklık sistemlerini desteklemeye çalışıyor.

iStock-1429059636

SALGININ MERKEZ ÜSSÜ BATI TEKSAS

Salgın, Teksas’ta 259 vaka ile Batı Teksas’ı merkez üssü haline getirdi. Vakaların çoğu çocuklar ve gençler arasında görüldü. Teksas’ın Gaines County bölgesinde 6 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken, New Mexico’da bir yetişkinin ölümü araştırılıyor. Her iki vakanın da aşısız olduğu belirtildi. Salgın, Teksas ve New Mexico’dan Oklahoma’ya sıçradı; Oklahoma’da iki, New Mexico’da ise 35 vaka doğrulandı. University Medical Center EMS eğitim şefi Chad Curry, “Onları korumak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

iStock-2152300024

“BAŞLANGIÇ NOKTASINA GERİ DÖNMÜŞ GİBİ HİSSEDİYORUZ”

Lubbock sağlık departmanı müdürü Katherine Wells, geçen hafta salgının kontrol altına alındığını düşünüyordu. Ancak hastanedeki bu yeni gelişme, çabaları sekteye uğrattı. Wells, “Başlangıç noktasına geri dönmüş gibi hissediyoruz” diyerek hayal kırıklığını dile getirdi. Virüsün havada ve yüzeylerde iki saate kadar yaşayabilmesi, temas takibini zorlaştırıyor. Kamu sağlığı yetkilileri, virüse maruz kalmış olabilecek herkesi tespit etmeye çalışıyor.

50-1741951493

AŞININ ÖNEMİ

Curry, immünoglobulin enjeksiyonlarının geçici bir çözüm olduğunu ve bebeklerin ileride mutlaka aşılanması gerektiğini belirtti: “Bu sadece kısa süreli bir koruma sağlar. Tam koruma için aşı şart.”

iStock-1558390974

Teksas’taki salgın, 2024’te görülen toplam vaka sayısını geride bırakarak endişeye sebep oluyor. Yetkililer, aşılama oranlarını artırmak için çağrı yapıyor.

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama kararları! Aysun Torun Orhan Çevre Bakanlığı'na getirildiResmi Gazete'de dikkat çeken atama kararları! Aysun Torun Orhan Çevre Bakanlığı'na getirildi
Köprü inşaatı çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!Köprü inşaatı çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Anahtar Kelimeler:
kızamık ABD Amerika Birleşik Devletleri Teksas kızamık aşısı Kızamık belirtileri neler Kızamık nasıl bulaşır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şinasi Yurtsever'e veda... Ahmet Kural sahnede gözyaşlarına boğuldu, annesinin feryadı yürekleri dağladı

Şinasi Yurtsever'e veda... Ahmet Kural sahnede gözyaşlarına boğuldu, annesinin feryadı yürekleri dağladı

Maaş promosyonunda rekor! Türkiye tarihindeki en yüksek rakam...

Maaş promosyonunda rekor! Türkiye tarihindeki en yüksek rakam...

Bakan Güler'den süreçle ilgili net mesaj

Bakan Güler'den süreçle ilgili net mesaj

Trump bu konuda 'ciddi' diyerek duyurdular! ABD Kanada'yı da ilhak etme peşinde

Trump bu konuda 'ciddi' diyerek duyurdular! ABD Kanada'yı da ilhak etme peşinde

Kadın kasiyer depoya kilitlediği emekli öğretmene dehşeti yaşattı: 'Ben buranın müdürüyüm' deyip saldırdı!

Kadın kasiyer depoya kilitlediği emekli öğretmene dehşeti yaşattı: 'Ben buranın müdürüyüm' deyip saldırdı!

Yiyeceklere lezzet katıyor ama vücuda verdiği zarar inanılmaz!

Yiyeceklere lezzet katıyor ama vücuda verdiği zarar inanılmaz!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.