Dünyada kızamık salgını alarmı! Hastanede alarm verildi: Yenidoğan bebekler tehlikede

Çarşamba günü, Teksas Lubbock’taki Çocuk Hastanesi’nde doğum yapan bir anne, farkında olmadan kızamık virüsü taşıyordu. Doktorlar, annenin hastaneye yatana kadar virüsü taşıdığını anlamadı. Bu süreçte, hastanede bulunan diğer yeni anneler, yenidoğan bebekler ve aileleri, dünyanın en bulaşıcı virüslerinden biri olan kızamığa maruz kaldı. Hastane yetkilileri, acil maskeleme politikaları uygularken, bebeklere immünoglobulin enjeksiyonları yaparak bağışıklık sistemlerini desteklemeye çalışıyor.

SALGININ MERKEZ ÜSSÜ BATI TEKSAS

Salgın, Teksas’ta 259 vaka ile Batı Teksas’ı merkez üssü haline getirdi. Vakaların çoğu çocuklar ve gençler arasında görüldü. Teksas’ın Gaines County bölgesinde 6 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken, New Mexico’da bir yetişkinin ölümü araştırılıyor. Her iki vakanın da aşısız olduğu belirtildi. Salgın, Teksas ve New Mexico’dan Oklahoma’ya sıçradı; Oklahoma’da iki, New Mexico’da ise 35 vaka doğrulandı. University Medical Center EMS eğitim şefi Chad Curry, “Onları korumak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

“BAŞLANGIÇ NOKTASINA GERİ DÖNMÜŞ GİBİ HİSSEDİYORUZ”

Lubbock sağlık departmanı müdürü Katherine Wells, geçen hafta salgının kontrol altına alındığını düşünüyordu. Ancak hastanedeki bu yeni gelişme, çabaları sekteye uğrattı. Wells, “Başlangıç noktasına geri dönmüş gibi hissediyoruz” diyerek hayal kırıklığını dile getirdi. Virüsün havada ve yüzeylerde iki saate kadar yaşayabilmesi, temas takibini zorlaştırıyor. Kamu sağlığı yetkilileri, virüse maruz kalmış olabilecek herkesi tespit etmeye çalışıyor.

AŞININ ÖNEMİ

Curry, immünoglobulin enjeksiyonlarının geçici bir çözüm olduğunu ve bebeklerin ileride mutlaka aşılanması gerektiğini belirtti: “Bu sadece kısa süreli bir koruma sağlar. Tam koruma için aşı şart.”

Teksas’taki salgın, 2024’te görülen toplam vaka sayısını geride bırakarak endişeye sebep oluyor. Yetkililer, aşılama oranlarını artırmak için çağrı yapıyor.