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Ege'de deprem fırtınası sonrası tsunami endişesi! AFAD ekipleri Bodrum'da devreye aldı: Erken uyarı sistemi!

11.02.2025 07:17
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Son günlerde Ege Denizi'ndeki deprem hareketliliği sonrası AFAD ekipleri tarafından Muğla’nın Bodrum ilçesinde tsunami riskine karşı erken uyarı sistemi kuruldu. Santorini Adası açıklarında süren depremler nedeniyle devreye alınan sistem, Turgutreis Meydanı’na yerleştirilen sirenlerle vatandaşları muhtemel tehlikeye karşı uyaracak.

Ege'de deprem fırtınası sonrası tsunami endişesi! AFAD ekipleri Bodrum'da devreye aldı: Erken uyarı sistemi!

Muğla Valiliği, Santorini Adası’ndaki art arda meydana gelen depremlerin Ege kıyılarını etkileyebileceği ihtimali üzerine harekete geçti. Türkiye’nin farklı illerinden gelen AFAD ekipleri, Bodrum’da tespit çalışmaları yaptı.

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ERKEN UYARI SİSTEMİ KURULDU

Turgutreis Meydanı’na kurulan erken uyarı sistemi, Santorini açıklarında büyük bir deprem olması halinde uydudan anlık veri alarak sirenleri devreye sokacak.

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VATANDAŞLARI UYARACAK

Yaklaşık 2 kilometrelik alanda duyulacak sirenler, vatandaşların hızla güvenli bölgelere yönlendirilmesini sağlayacak.

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Yetkililer, sistemin etkin bir şekilde çalıştığını belirterek vatandaşların uyarıları dikkate alması gerektiğini vurguladı.

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DİĞER RİSKLİ BÖLGELERE DE KURULACAK

Tsunami riskine karşı önlemlerin artırılacağı ve benzer sistemlerin diğer kritik bölgelere de kurulacağı öğrenildi.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
deprem Ege Denizi Bodrum tsunami
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