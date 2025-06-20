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Ekrem İmamoğlu'ndan etkin pişmanlık resti: 'Gerekirse o iftiranameleri imzalayın! Yükünü tek başıma taşırım'

Ekrem İmamoğlu, etkin pişmanlıktan yararlananların ifadelerinin ardından serbest kalması ve yeni gözaltı dalgalarının yaşanmasına tepki göstererek "Buradan dostlarıma sesleniyorum: Gerekirse önünüze konulan o iftiranameleri düzmece olduğunu bilerek imzalayın. O imzaların yükünü tek başıma taşırım" ifadelerini kullandı. İşte İmamoğlu’nun yaptığı son açıklama…

Ekrem İmamoğlu'ndan etkin pişmanlık resti: 'Gerekirse o iftiranameleri imzalayın! Yükünü tek başıma taşırım'

Silivri Cezaevi'nde tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yayınladı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların ifadelerinin gündem olmasına ilişkin, "Buradan dostlarıma sesleniyorum: Gerekirse önünüze konulan o iftiranameleri düzmece olduğunu bilerek imzalayın. O imzaların yükünü tek başıma taşırım." dedi

İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Savcılık makamı eliyle yürütülen bu kirli kumpasta; iş insanları, bürokratlarım, yol arkadaşlarım; baskı, tehdit ve şantajla iftiraya zorlanıyor. Hayatında adliye koridoruna uğramamış tertemiz insanlar, tarihimizin en sistematik ve en utanç verici yargı tacizine maruz bırakılıyor.

Bir avuç yargı mensubunun hırsı, kini ve siyasi çıkarları uğruna tertemiz insanlar zulüm görüyor. Devletin adalet eli bir şantaj aracına dönüştürülüyor:

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"Seni mahvedeceğiz. Aileni tutuklayacağız. Çoluğundan çocuğundan yıllarca ayrı bırakacağız. Gel, iftira at, kurtul!"

Bu cümleler o karanlık odalarda yankılanıyor. SEGBİS kayıtlarında, kamera görüntülerinde, tanıklıklarda duruyor. Bunları kimse bilmiyor, bunlar gizlenecek sanmayın!

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15 Ocak 2025’te açıkça söyledim, bu vesileyle tekrar ediyorum:

“Mert olun, cezamı onaylayın; ama masum arkadaşlarımı rahat bırakın!”

Mert değilsiniz!

Yol arkadaşlarımı, selam verdiğimiz insanları en değerli kutsalları olan aileleriyle tehdit ediyorsunuz. Mafyanın bile kullanmayacağı yöntemlere başvuruyorsunuz!

Buradan dostlarıma sesleniyorum:

Onurunuzu, haysiyetinizi, ailelerinizi ve evlatlarınızı koruyun.

Gerekirse önünüze konulan o iftiranameleri düzmece olduğunu bilerek imzalayın. Hiçbirinizin çocuğunun geleceği benim özgürlüğümden daha kıymetsiz değil.

Ben o imzaların yükünü tek başıma taşırım.

Biz bu yola milletin kaderini omuzlamak ve taşımak üzere çıktık. Kendi kaderimiz ne ki. Bu omuzlar, bir evladın gözyaşı uğruna susturulan herkesin kaderini taşımaya hazırdır. Hiç üzülmeyin. Ama bu kirli düzene boyun eğmeyeceğimi de kimse unutmasın!

Bu karanlık elbet bitecek. Yeniden aydınlığa ulaşacağız. O gün geldiğinde, sadece adalet değil, onur, şeref ve haysiyet kazanacak."

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu etkin pişmanlik
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