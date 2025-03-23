HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklama talebi yazısında dikkat çeken 3 detay: Harita, fotoğraf ve 138 kişi

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklama talebi yazısında dikkat çeken 3 detay: Harita, fotoğraf ve 138 kişi

23.03.2025 05:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye tarihe geçen bir geceyi geride bıraktı. Çarşamba sabahı gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu emniyetteki ifadelerinin ardından savcılıkta da bir ifade verdi ve hakimliğe 'tutuklama' talebiyle gönderildi. O yazı da 3 kritik detay ön plana çıktı. Harita ve fotoğraf ve terörden kaydı olan 138 kişiyle görüşme... İşte rapordaki tüm detaylar!

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklama talebi yazısında dikkat çeken 3 detay: Harita, fotoğraf ve 138 kişi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talep edilen ‘terör’ soruşturmasının detayları savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısında İmamoğlu’nun, belediye başkanı seçilebilmesi amacıyla desteklenmesi karşılığında terör örgütünün ’kent uzlaşısı’ faaliyetine bilerek iştirak ettiği aktarıldı.

EKREM-İMAMOĞLU23

2 AYRI SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve şarkıcı Ercan Saatçi’nin de aralarında bulunduğu 91 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri ile 22 Mart tarihinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

İKİ SORUŞTURMADAN DA TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu bazı şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Mahir Polat, Resul Emrah Şahan ve Mehmet Ali Çalışkan ‘terör’ soruşturması kapsamında ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Öte yandan İmamoğlu, ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında ise ‘kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak’, ‘hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek’, ‘rüşvet almak’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

AW418337_02

"RÖPORTAJDA İTİRAF EDİLDİ"

Öte yandan tutuklama talepli terör soruşturmasının detayları savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan sevk yazısında, CHP 27. Dönem Milletvekili Yıldırım Kaya’nın terör örgütüne müzahir bir yayın organında verdiği röportaj anlatıldı. Kaya’nın röportajda, "Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM, HDK ittifak yaparak İstanbul’da çok açık bir şekilde açık ara seçimleri kazandı, şimdi İstanbul’u kaybetmek Türkiye’yi kaybetmek anlamına geldiği için ‘kent uzlaşısı’ olmasaydı biz İstanbul’u kazanabilirdik varsayımı üzerinden hareket ediyor, kent uzlaşısı İstanbul’da yeniden seçimleri kazandı’’ gibi sözler söylediği, şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul yerel seçimleri öncesi ittifak yaptığı tespit edilerek röportajda da itiraf edildiği aktarıldı.

"YEREL SEÇİMLERDEN BİRKAÇ GÜN ÖNCE"

Sevk yazısında, Halkların Demokratik Kongresi’nin (HDK) TBMM’ye alternatif bir meclis olarak kurulduğu, ‘kent uzlaşısı’ yoluyla terör örgütüyle yapılan anlaşma gereği belirlenen İstanbul’daki belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarının incelendiği ve terör örgütü irtibatları bulunduğu kaydedildi. Yerel seçimden yalnızca birkaç gün önce CHP’ye üye kaydı yaptırdıkları, bu şahısların terör örgütü irtibatlarının adli olarak delillendirilmesi çalışmasında Ataşehir ve Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ile 8 İBB meclis üyesi olmak üzere toplam 10’unun HDK verilerinde geçtiği ve HDK mensubu olduklarının tespitinin bulunduğu aktarıldı.

AW418337_03

ELİF GÜL'ÜN KIZI VE ÖRGÜT MENSUPLARIYLA FOTOĞRAF

Terör örgütü PKK/KCK’nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda tutuklanan Sancaktepe belediye meclis üyesi sanık Elif Gül’ün durumunun konunun vahametinin anlaşılması açısından dikkat çekici olduğu aktarılan yazıda, şahsın terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösteren kızını örgüte teslim ettiği ve Kandil bölgesinde diğer örgüt mensupları ile beraber fotoğraf çekildiğine dair tespitler olduğu kaydedildi.

Yazıda, ‘’Şüphelilerin PKK/KCK terör örgütünün uzantısı olan HDK içerisinde faaliyet yürüttükleri, KCK eş başkanları ve yürütüme konseyi üyesi olan üst düzey örgüt mensuplarının talimatları ile "demokratik özerklik" planını hayata geçirmek maksadıyla ilimiz ilçe belediyelerinde kritik konumlara getirildikleri ve bu şekilde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapmalarının sağlandığı anlaşılmakla, terör örgütünün metropol illerde etkinliğini artırma amacını haiz ’kent uzlaşısı’ faaliyetinin hayata geçmesi adına iştirakleri tespit edilecek diğer tüm şahısların deşifre edilmesi için soruşturmalarımız derinleştirilerek devam edecektir" denildi.

AW418337_01

HARİTA DETAYI

Sevk yazısında, Azad Barış ile irtibatlı olduğu tespit edilen Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer, Mahir Polat, Resul Emrah Şahan ve Murat Ongun’un ’kent uzlaşısı’ örgütsel faaliyetine iştirak ederek ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçunu işledikleri, Barış’ın hakkında PKK/KCK kaydı bulunan 312 farklı kişi ile iletişiminin olduğu, Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi’nden ele geçirilen materyallerde ise Türkiye Cumhuriyeti topraklarını da içerisine alan sözde Kürdistan haritası olarak değerlendirilen bir harita ile ‘AKP ve MHP’nin 2021 Sonrası olası Kürdistan, Ortadoğu Politikaları’ ve ‘Azad Barış: Seçmenlerimizi demokrasinin adayı olan İmamoğlu’na oy vermeye çağırıyoruz’ başlıklı dokümanların fotoğraflarına değinildi.

TERÖR SUÇLARINDAN KAYDI OLAN 138 KİŞİYLE GÖRÜŞME

İmamoğlu’nun 1 Ocak 2018 ile 26 Şubat 2025 tarihleri arasında terör suçlarından adli kaydı olan 138, Şahan’ın 1 Ocak 2018 ile 4 Mart 2025 arasında 90, aynı tarih aralığında Polat’ın 116 ve Çalışkan’ın ise 38 kişiyle iletişimin olduğunun kaydedildiği yazıda, "Şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun, diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi, kendisinden habersiz belirlenemeyeceği olgusu da nazara alındığında, kendisinin belediye başkanı seçilebilmesi amacıyla desteklenmesi karşılığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin arttırılması amacını taşıyan ’kent uzlaşısı’ faaliyetine bilerek iştirak etmek, bir kısım terör örgütü mensuplarının belediyelerde etkili yerlerde görev alması, diğer bir kısım terör örgütü mensubunun veya öldürülen örgüt mensubu yakınlarının sözde değer ailesi tabir edilen yakınlarının kamu görevinde yer almasını sağlamak suretiyle Yargıtay kararlarında da ifade edilen her ne surette olursa olsun örgütün hareketlerini kolaylaştıran ve yaşantısını sürdürmeye yönelik eylemlere iştirak ederek üzerlerine atılı PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri anlaşılmıştır’’ ifadelerine yer verildi.

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu'nun savcılık ifadeleri ortaya çıktı

İmamoğlu'nun savcılık ifadeleri ortaya çıktı

 VİDEO | Gergin gece! Saraçhane sonrası Çağlayan da karıştı, barikatlara doğru ilerlediler

VİDEO | Gergin gece! Saraçhane sonrası Çağlayan da karıştı, barikatlara doğru ilerlediler

 Emrah Şahan da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Emrah Şahan da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

 Bakan Yerlikaya duyurdu! 323 şüpheli gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya duyurdu! 323 şüpheli gözaltına alındı
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır
Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
VİDEO | Gergin gece! Saraçhane sonrası Çağlayan da karıştı, barikatlara doğru ilerledilerVİDEO | Gergin gece! Saraçhane sonrası Çağlayan da karıştı, barikatlara doğru ilerlediler
"YSK CHP'nin olağanüstü kurultay kararını iptal etti" iddiası! CHP'den açıklama"YSK CHP'nin olağanüstü kurultay kararını iptal etti" iddiası! CHP'den açıklama
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu terör operasyonu harita ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cem Küçük'ün Ekrem İmamoğlu paylaşımı sonrası Şevket Çoruh'tan yanıt geldi!

Cem Küçük'ün Ekrem İmamoğlu paylaşımı sonrası Şevket Çoruh'tan yanıt geldi!

Özel meydan okudu: “Eğer mevcut kötülük devam ederse..."

Özel meydan okudu: “Eğer mevcut kötülük devam ederse..."

SON DAKİKA: İmamoğlu tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi!

SON DAKİKA: İmamoğlu tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi!

Ali Koç'tan Galatasaray'a olay sözler! "Nasıl olur..."

Ali Koç'tan Galatasaray'a olay sözler! "Nasıl olur..."

Mansur Yavaş'ın o videosu sosyal medyada gündem oldu! Gençler için harekete geçti

Mansur Yavaş'ın o videosu sosyal medyada gündem oldu! Gençler için harekete geçti

"Kılıçdaroğlu ve ben kaybetmiş adaylarız" diyerek kararını açıkladı

"Kılıçdaroğlu ve ben kaybetmiş adaylarız" diyerek kararını açıkladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.