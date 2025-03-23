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  4. Son dakika | Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı: Tarihe kara bir leke olarak geçecek

Son dakika | Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı: Tarihe kara bir leke olarak geçecek

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
23.03.2025 01:05
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Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı. İBB Başkanı İmamoğlu, verdiği ifadesinde "Masak raporlarıyla doldurulmuş, tarihe kara bir leke olarak geçecek süreç yaşatılmıştır. Bu süreç Türkiye’nin itibarını zedelemiştir" dedi.

Son dakika | Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı: Tarihe kara bir leke olarak geçecek

Son dakika: 4 gündür gözaltında olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı.

İBB Başkanı İmamoğlu, savcıya verdiği ifadede özetle şunları söyledi;

  • 4 gündür nezarette bulunan bir kişi olarak yürütülen soruşturmaların içinin boş, ahlak sınırlarını aşan uydurma sorularla dolu en güçlü dayanağını gizli tanık ifadelerine bağlamış olması ve gözaltına 3-5 gün kala hatalı tespitler içeren Masak raporlarıyla doldurulmuş, tarihe kara bir leke olarak geçecek süreç yaşatılmıştır. Bu süreç Türkiye’nin itibarını zedelemiştir

  • Gözaltına alınmadan oluşturulan, uydurma 6 dava ve 30 yıla yakın hapis cezası istemi ile İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilen diploma ve sadece gözaltıdan bir gün önce açılan kreşleri kapatmaya yönelik şahsi tebliğ edilen soruşturma bu kişilerin kötü emellerinin ispatıdır.

  • Ben Anadolu kültürünü, kimse devletinin birlik ve bütünlüğüne bağlı, Trabzon’un yetiştirdiği, bir çocuğun İstanbul’a Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını sağlayan sistemin her koşulda ifade eden Atatürk’ün emaneti ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ prensibini her an hizmetinde asla unutmayan demokrasi boyunca hukuki yollarla mücadele etmiş biri olarak bu yargı tacizine boyun eğmeyeceğim, hakkımı ömrüm boyunca milletimiz çok iyi bilir.

  • Milletimiz her hak yiyeni sokakta yüzüne söyler, hakkımı ömrüm boyunca savunacağımı her yerde ifade etmişimdir. 'Hak yemem, hakkımı da yedirmem’ prensibimi milletimizin büyük irfanı ile seslendiriyor ve milletime ses veriyorum. Bu prensiple inancımla ifade ediyorum ki; milletimizin bu hak mücadelesinin en üst seviyede vereceğine olan inancım büyüktür. Bu iftiralar milletimizin bağrındaki duvarlara çarpıp geri dönecektir.

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