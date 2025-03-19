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  4. Ekrem İmamoğlu protestosuna biber gazlı müdahale!

Ekrem İmamoğlu protestosuna biber gazlı müdahale!

19.03.2025 16:22
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19.03.2025 16:22
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Muğla'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen gruba polis biber gazıyla müdahale etti.

CHP Muğla İl Başkanlığı önünde yapılan basın açıklamasının ardından, aralarında CHP İl Başkanı Zekican Balcı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da bulunduğu grup Adliye Binası'na doğru yürüyüşe geçti.

ARBEDE YAŞANDI

Bir süre sonra Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri tarafından yürüyüş yapan grup durduruldu. Adliye önüne yürümek isteyen grupla polis ekipleri arasında arbede yaşandı.

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POLİSTEN BİBER GAZLI MÜDAHALE

Polis ekipleri gruba biber gazıyla müdahalede bulundu.

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Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, olayda gözaltılar olduğu ifade edildi.

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(İHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu polis Muğla
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