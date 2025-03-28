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Elektrik dağıtım şirketinden bayram tedbirleri

28.03.2025 09:25
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Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ), Ramazan Bayramı boyunca kesintisiz hizmet için 7/24 görev başında olacak.

Elektrik dağıtım şirketinden bayram tedbirleri

Samsun, Ordu, Sinop, Amasya ve Çorum illerinde 3,2 milyonluk nüfusa elektrik dağıtım hizmeti sunan YEDAŞ, Ramazan Bayramı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Kaliteli ve sürdürülebilir enerji sağlamak adına bayram süresince 7/24 görev başında olacak ekipler, muhtemel arızalara hızlı müdahale edebilmek için sahada aktif olarak çalışacak. Bu kapsamda, 663 arıza onarım personeli, 264 araç ve 71 nöbetçi amir, kaliteli ve sürdürülebilir enerji sağlamak amacıyla bayram boyunca 7/24 hazır olacak, oluşabilecek her türlü arızaya hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilerek enerji hizmetlerinin aksamadan devam etmesi sağlanacak. Ana kontrol merkezleri ve SCADA sistemi, enerji tüketimindeki değişiklikleri anlık olarak takip edecek. Muhtemel arızaların önüne geçebilmek için Operasyon Merkezi’nde oluşturulan 45 kişilik ekip ile sistem üzerinden uzaktan müdahale gerçekleştirilecek; yerinde çözüm gerektiren durumlarda ise en yakın bakım onarım ekibi, ilgili bölgeye hızla yönlendirilecek. Ayrıca, 129 adet jeneratör, dağıtım şebekesinde yaşanacak herhangi bir kesinti durumunda devreye alınabilecek şekilde kritik lokasyonlarda konumlandırılacak. Bayram süresince planlı kesintilere ara verilerek, vatandaşlara kesintisiz hizmet sunulması sağlanacak.

"MÜŞTERİLERİMİZİN MEMNUNİYETİ HER ZAMAN ÖNCELİĞİMİZDİR"

YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, bayram süresince kesintisiz hizmet sağlanmasına yönelik alınan önlemlerle ilgili bilgi vererek, "Öncelikle herkesin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayram boyunca müşterilerimizin enerji ihtiyacını en iyi şekilde karşılamak için tüm enerjimizle sahadayız. Muhtemel arızalara karşı jeneratörlerimiz, saha ekiplerimiz ve uzaktan müdahale sistemlerimizle her an hizmete hazırız. Müşterilerimizin memnuniyeti her zaman önceliğimizdir. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan şirket, bayram süresince çağrı merkezindeki temsilci sayısını artırarak taleplere daha hızlı yanıt verecek. Müşteriler, 186 Çağrı Merkezi, 0530 10 60 186 numaralı WhatsApp hattı ve X (Twitter) destek hesabı üzerinden talep ve şikayetlerini iletebilecek. Ramazan Bayramı boyunca kesintisiz enerji arzı sağlamak için tüm önlemlerini alan ekipler, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet anlayışıyla çalışmalarına devam edecek" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
elektrik
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