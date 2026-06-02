Elindeki dosyalar dikkat çekti! Bakanlar Çiftçi ve Gürlek'ten MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Ziyareti Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından duyurdu.
Çiftçi, paylaşımında ziyaretten görüntülere de yer verirken şu notu kaydetti:
"Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettik.
Milli meselelerde sergilediği ferasetli duruşu ve ülkemizin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla Türkiye'ye önemli katkılar sunan Sayın Bahçeli’ye nazik kabulleri için teşekkür ediyorum."
Öte yandan Bakan Çiftçi'nin elindeki dosyalar dikkatlerden kaçmadı.
İşte Bakan Çiftçi'nin paylaştığı o görüntüler:
