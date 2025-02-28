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Erbakan ile Bahçeli arasında telefon krizi: "Böyle bir tavır almalarını gerçekten yadırgadık ve üzüldük"

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
28.02.2025 13:37
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Necmettin Erbakan'ın vefatının 14. yıl dönümü dolayısıyla Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı telefonla aradığı fakat yanıt alınamayınca görüşme talebinin geri çekildiği belirtilmişti. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Erbakan, kendilerinin de Bahçeli'yi 15 gün önce aradıklarını ama dönüş alamadıklarını söyledi ve "Kimse kimseyi aradığında hazır beklemek zorunda değil. Böyle bir tavır almalarını gerçekten yadırgadık ve üzüldük" dedi.

Erbakan ile Bahçeli arasında telefon krizi: "Böyle bir tavır almalarını gerçekten yadırgadık ve üzüldük"

MHP ile Yeniden Refah Partisi arasında telefon krizi yaşandı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Saadet Partisi'nin kurucu lideri ve eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın vefatının 14. yıl dönümü dolayısıyla Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı telefonla aradı. Erbakan, Bahçeli'nin telefonuna yanıt veremeyince MHP tarafı görüşme talebini geri çekti.

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"GELİNEN NOKTADA GÖRÜŞME TALEBİMİZİ GERİ ÇEKTİĞİMİZİ BİLDİRİYORUZ"

Konuyla ilgili olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir açıklama yaptı. Özdemir, "Türk siyasi tarihinde genel başkanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık görevlerinde bulunmuş muhterem Necmettin Erbakan'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, merhum liderin oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı aramış; ancak kendisine geri dönüş sağlanmamıştır. Gelinen noktada görüşme talebimizi geri çektiğimizi saygıdeğer kamuoyuna bildiriyoruz. Bir kez daha merhum Necmettin Erbakan beyefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Konuyla ilgili olarak tartışmalar yaşanırken, Erbakan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyaretinden sonra konuyla ilgili olarak bilgilendirmelerde bulundu.

"GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU YAPMAK İÇİN ARADIK, TARAFIMIZA HİÇBİR DÖNÜŞ OLMADI"

Erbakan, "Öncelikle biz kendisinin ameliyatının akabinde hemen bir geçmiş olsun telefonu yapmak için kendisini aradık. Yaklaşık 15 gün kadar önce ancak bu süre içerisinde tarafımıza hiçbir dönüş olmadı. Biz de buna bir mana veremedik" dedi.

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"ARAMIŞLAR, BU SIRADA BİZ MYK TOPLANTIMIZI YAPIYORDUK"

Açıklamalarına devam eden Erbakan, "Ancak arkasından dün rahmetli Erbakan hocamızın vefat yıldönümü münasebetiyle kendisi aramışlar; bu sırada da biz MYK toplantımızı yapıyorduk. Bu toplantıdan çıktık, çıkar çıkmaz bilgimiz oldu. Biz de geri arayalım dedik ancak ne olduysa bu iki saatin içerisinde olmuş. Aramışlar, dönüş yapamadık. 2 saatin ardından da böyle bir tabloyla karşılaştık. Kimse kimseyi aradığında hazır beklemek zorunda değil. Böyle bir tavır almalarını gerçekten yadırgadık ve üzüldük."

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Yeniden Refah Partisi MHP Fatih Erbakan
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