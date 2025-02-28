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Erbakan ve Özgür Özel'den ortak açıklama: Öcalan sorusuna "Şüphelerimiz var" yanıtı

28.02.2025 12:41
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CHP lideri Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti. Görüşme sonrası Özel ile YRP lideri Fatih Erbakan kameralar karşısına geçti. Liderler terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı hakkında yorumda bulunurken Erbakan'ın "Şüphemiz var" çıkışı dikkat çekti.

Erbakan ve Özgür Özel'den ortak açıklama: Öcalan sorusuna "Şüphelerimiz var" yanıtı

Özgür Özel ve Fatih Erbakan, YRP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından liderler görüşmeye ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunup gazetecilerin sorularını yanıtladı. Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve PKK'nın kendini feshetmesi çağrısını değerlendiren Fatih Erbakan "DEM desteği ile Anayasa değişikliği planlamasına yönelik şüphemiz var" dedi. Özgür Özel ise "Bu ülkede bir daha kan akmayacaksa biz varız" derken AK Parti'ye yüklendi.

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ERBAKAN: SAYIN ÖZEL İLE FİKİR BİRLİĞİNE VARDIK

Liderlerin açıklamaları şöyle.

Erbakan: Türkiye’nin genel meseleleriyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Verimli bir görüşme gerçekleşti. Sayın genel başkan CHP’de yaklaşan seçimlere yönelik, cumhurbaşkanı adayının belirlenme süreciyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Yeni çözüm süreci olarak da adlandırılan İmralı’yla görüşmeler, arkasından atılacak muhtemel adımlarla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Diyaloğun devam etmesi konusunda fikir birliğine vardık.

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ÖZEL: "İKTİDAR PARTİSİ TARAFINDAN BU BAŞARILARI HAZMEDİLEMEMİŞ İKİ PARTİ"

Özgür Özel: Bu gecikmiş bir ziyaret. Her iki parti de 31 Mart seçimlerinde önemli başarılar elde etti, çok sayıda belediye kazandı. İktidar partisi tarafından bu başarıları hazmedilememiş iki parti.

Erken seçim talebimiz hakkında kıymetli genel başkana bilgi verme imkanı buldum.

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"ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİN RIZASI, GÖRÜŞLERİ ALINMALI"

Özel ve Erbakan'ın Öcalan'ın çağrısı hakkındaki yorumları ise şöyle:

Özel: Türk vatandaşları neyin ne olduğunu bilen insanlardır. Tarihsel tutarlılığımızı sürdürüyoruz. Şehit aileleri ve gazilerin rızası, görüşleri alınmalı. Kimsenin mağdur edilmeyeceği sürece denetim ve destek görevimiz var.

Bekleyip duruma göre pozisyon alanlar var, netleşene kadar bekliyorlar. Sürecin neresinde olduğunuzu açıklayın. Samimiyet ve şeffaflık olacak, kimseyi kandırmayın. Net ve cesur olmayın. Bu ülkede bir daha kan akmayacaksa biz varız.

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ERBAKAN: ŞÜPHEMİZ VAR

Erbakan: Kardeşlik en önemli isteğimiz. Barışa yönelik, silah bırakmaya yönelik bir çağrı olması makuldür. Önemli olan, Öcalan’ın herhangi bir şekilde oradan dışarıya çıkartılması, ev hapsine geçirilmesi, umut hakkından yararlandırılmasının uygun olmadığını ifade etmek istiyorum. DEM desteği ile Anayasa değişikliği planlamasına yönelik şüphemiz var.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Fatih Erbakan Abdullah Öcalan
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