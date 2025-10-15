HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Esad'ın Rusya'daki hayatı gündemde... Şara Moskova'ya gitti: Putin'den isteyecek!

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Moskova'ya gitti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen Şara'nın kritik ziyaretiyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Hızla yayılan söylentilere göre Şara, Putin'den Suriye'den kaçan devrik lider Beşar Esad'ı isteyecek. Rusya'da lüks bir rezidansta koruma ordusuyla yaşayan Beşar Esad'ın lüks hayatı geçtiğimiz günlerde gündem olmuş; Esad'ın kendisini dünyadan soyutlayarak, zamanını bilgisayar oyunları ile geçirdiği iddia edilmişti.

Esad'ın Rusya'daki hayatı gündemde... Şara Moskova'ya gitti: Putin'den isteyecek!
Devrim Karadağ

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Savunma Bakanı Merhef Ebu Kasra ile birlikte ilk Rusya ziyareti kapsamında başkent Moskova’ya gitti. Eş-Şara, Moskova temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Esad ın Rusya daki hayatı gündemde... Şara Moskova ya gitti: Putin den isteyecek! 1

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Suriye’deki iki Rus askeri üssünün varlığı ve yeniden yapılanması konularının ele alınacağı kaydedilirken; dünyanın gözünün çevrildiği kritik ziyaretle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

İDDİA: ŞARA, PUTİN'DEN ESAD'I İSTEYECEK"

İddialara göre; Putin ile Şara görüşmesinin en önemli konularından biri, Moskova'da sürgün hayatı yaşayan devrik Suriye Başkanı Beşar Esad'ın Suriye'ye teslim edilmesi olacak.

Esad ın Rusya daki hayatı gündemde... Şara Moskova ya gitti: Putin den isteyecek! 2

Hızla yayılan söylentilere göre Şara, Putin'den Suriye'den kaçan devrik lider Beşar Esad'ı isteyecek. Putin'in ne cevap vereceği ise merak konusu.

Esad ın Rusya daki hayatı gündemde... Şara Moskova ya gitti: Putin den isteyecek! 3

ESAD MOSKOVA'YA KAÇMIŞTI

Esad ülkesindeki kaostan sonra Rusya'ya kaçmıştı. Alman basınında yer alan haberlere göre Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad'ın Moskova'daki yaşamı, eski hayatıyla alakası yok.

LÜKS APARTMANDA KORUMA ORDUSUYLA YAŞIYOR

Habere göre Esad, demir bir yumrukla yönettiği Suriye'den kaçtıktan sonra, kendisini tamamen dünyadan soyutladı.

Esad ın Rusya daki hayatı gündemde... Şara Moskova ya gitti: Putin den isteyecek! 4

BÜTÜN GÜN OYUN OYNUYOR

Moskova yakınlarında Rus güvenlik güçleri tarafından korunan lüks bir apartmanda yaşadığı belirtilen Esad’ın, çevresinin korumalarla dolu olduğu ve neredeyse tüm zamanını internetten bilgisayar oyunu oynayarak geçirdiği iddia edildi.

Esad ın Rusya daki hayatı gündemde... Şara Moskova ya gitti: Putin den isteyecek! 5

Haberde ayrıca mermer banyolarla donatılmış rezidanstan dışarı çıkmaktan kaçındığı da aktarıldı. Şimdi Esad, özel şef tarafından hazırlanan, kontrol edilmiş yemeklerini bilgisayar karşısında yiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alman basını yazdı: Beşar Esad oyun bağımlısı olmuş! Putin'in Esad'a sunduğu 'sadakat anlaşması' ortaya çıktı Alman basını yazdı: Beşar Esad oyun bağımlısı olmuş! Putin'in Esad'a sunduğu 'sadakat anlaşması' ortaya çıktı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklamaAlanya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Edirne'de ceviz hasadı başladıEdirne'de ceviz hasadı başladı

Anahtar Kelimeler:
suriye Moskova Rusya Vladimir Putin Beşar Esad Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Culani)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.