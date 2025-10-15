Esad'ın Rusya'daki hayatı gündemde... Şara Moskova'ya gitti: Putin'den isteyecek!

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Savunma Bakanı Merhef Ebu Kasra ile birlikte ilk Rusya ziyareti kapsamında başkent Moskova’ya gitti. Eş-Şara, Moskova temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Suriye’deki iki Rus askeri üssünün varlığı ve yeniden yapılanması konularının ele alınacağı kaydedilirken; dünyanın gözünün çevrildiği kritik ziyaretle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

İDDİA: ŞARA, PUTİN'DEN ESAD'I İSTEYECEK"

İddialara göre; Putin ile Şara görüşmesinin en önemli konularından biri, Moskova'da sürgün hayatı yaşayan devrik Suriye Başkanı Beşar Esad'ın Suriye'ye teslim edilmesi olacak.

Hızla yayılan söylentilere göre Şara, Putin'den Suriye'den kaçan devrik lider Beşar Esad'ı isteyecek. Putin'in ne cevap vereceği ise merak konusu.

ESAD MOSKOVA'YA KAÇMIŞTI

Esad ülkesindeki kaostan sonra Rusya'ya kaçmıştı. Alman basınında yer alan haberlere göre Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad'ın Moskova'daki yaşamı, eski hayatıyla alakası yok.

LÜKS APARTMANDA KORUMA ORDUSUYLA YAŞIYOR

Habere göre Esad, demir bir yumrukla yönettiği Suriye'den kaçtıktan sonra, kendisini tamamen dünyadan soyutladı.

BÜTÜN GÜN OYUN OYNUYOR

Moskova yakınlarında Rus güvenlik güçleri tarafından korunan lüks bir apartmanda yaşadığı belirtilen Esad’ın, çevresinin korumalarla dolu olduğu ve neredeyse tüm zamanını internetten bilgisayar oyunu oynayarak geçirdiği iddia edildi.

Haberde ayrıca mermer banyolarla donatılmış rezidanstan dışarı çıkmaktan kaçındığı da aktarıldı. Şimdi Esad, özel şef tarafından hazırlanan, kontrol edilmiş yemeklerini bilgisayar karşısında yiyor.