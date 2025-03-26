Esenyurt'taki uyuşturucu sorunu ciddi boyutlara ulaştı! Uyuşturucu etkisindeki genç kendisini yere atıp sokak ortasında bağırdı

Türkiye'de en önemli başlıklardan biri artan 'uyuşturucu kullanımı' oldu. Özellikle aileler çocuklarının uyuşturucu batığına düşmesinden tedirginlik duyarken, son haftalarda Esenyurt'tan gelen görüntüler bu bölge için durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne seriyor.

GÜPEGÜNDÜZ SOKAK ORTASINDA UYUŞTURUCU SATIŞI YAPILMIŞTI

Geçen günlerde Esenyurt'taki bazı mahallelerde görüntülere yansıyan uyuşturucu trafiği herkesi şoke etmişti. Satıcılar güpegündüz sokağın ortasına gelerek hiç kimseye aldırmadan uyuşturucu satışı yaptı.

GÖRÜNTÜLER MYNET WHATSAPP İHBAR HATTINA GELDİ

Uyuşturucu satıcılarının etrafını saranlar ise uyuşturucu alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı. O görüntüler herkesin hafızasındaki yerini korurken, Mynet'in Whatsapp ihbar hattına gelen bir video durumun ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.

KENDİSİNİ YERE ATIP BAĞIRMAYA BAŞLADI

Gelen görüntülerde bir gencin uyuşturucu etkisi altında olduğu öne sürüldü. Görüntülerde şahsın kendisini yere bıraktığı ve bağırdığı görüldü.

"İÇİCİNİN SONU BÖYLE OLUR, KİMSE SAHİP ÇIKMIYOR ÇOCUKLARA"

Videoyu çeken şahıs ise Esenyurt'ta uyuşturucu kullanan sayısının arttığını ve her gün aynı görüntülerin yaşandığını belirtip, "İçicinin sonu böyle olur. Kimse sahip çıkmıyor çocuklara" dedi.