Eski eşini öldüren cani intihar etti! İzmir'de 2 çocuğun ailesi bir gecede yok oldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, ayrıldığı eşi ve 2 çocuğunun annesi Havva Çubukçu’yu (34) tabanca ile öldüren Uğur Baycan (37), olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra intihar etti.

SOKAKTA TARTIŞIRLARKEN ATEŞ EDİP KAÇTI

Olay, gece saatlerinde Bayraklı ilçesi Muhittin Erenler Mahallesi 2169 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Havva Çubukçu, evine gelen eski eşi Uğur Baycan ile henüz belirlenemeyen sebeple tartıştı. Evde yaşanan ve sokağa taşan tartışma sırasında Baycan, yanında bulunan tabancayla Çubukçu'ya ateş ederek kaçtı.

KOMŞULAR HAREKETE GEÇTİ

Çubukçu kanlar içerisinde yere yığılırken, gürültü ve silah seslerini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

BAŞKA BİR MAHALLEDE KENDİNİ VURDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Çubukçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan Baycan ise kısa süre sonra Refik İnce Mahallesi'nde 1925 Sokak'ta suç aleti tabanca ile kendisini vurarak intihar etti. Baycan ve Çubukçu'unun cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

İKİ ÇOCUKLARI VARDI

İki çocukları olduğu öğrenilen eski çiftin ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır