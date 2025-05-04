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Evlat katili saldırgan Selçuk Tengioğlu hakkında Bakan Tunç'tan açıklama: Eski mevzuata göre tahliye edildi

Özgür Özel'e çirkin saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu'nun iki çocuğunu öldürüp geçtiğimiz yıllarda serbest kaldığının ortaya çıkması infial uyandırmıştı. Tengioğlu'nun eski mevzuata göre tahliye edildiğini vurgulayan Bakan Tunç "Bugün aynı suçu işleseydi 36 yıl cezaevinde kalacaktı" dedi.

Evlat katili saldırgan Selçuk Tengioğlu hakkında Bakan Tunç'tan açıklama: Eski mevzuata göre tahliye edildi
Hazar Gönüllü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özgür Özel'e saldıran cani evlat katili Selçuk Tengioğlu hakkındaki yargı sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

"İKİ KEZ MÜEBBET HAPİS VE SÜRELİ HAPİS CEZALARINA ÇARPTIRILDI"

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Bakan Tunç şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.

Söz konusu şahsın, 2004 yılında iki çocuğunu kasten öldürme ve iki çocuğunu da kasten yaralama suçlarından İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce iki kez müebbet hapis ve süreli hapis cezalarına çarptırıldığı anlaşılmıştır.

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"2020 YILINDA ŞARTLI TAHLİYE EDİLDİ"

Suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 647 sayılı Ceza İnfaz Kanunu hükümleri çerçevesinde, ilgili şahıs ceza infaz kurumunda 16 yıl kaldıktan sonra, 2020 yılında şartlı tahliye edilmiştir.

"ESKİ MEVZUATA GÖRE CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLDİ"

2005 yılında AK Parti iktidarları döneminde yapılan köklü reformlarla Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu tamamen değiştirilmiş; hem suçlara öngörülen cezalar artırılmış, hem de infaz süreleri uzatılmıştır. Ancak saldırgan, bu değişikliklerden önce suç işlediği için eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edilmiştir.

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Bugünkü mevzuat uyarınca aynı suçu işlemiş olsaydı, birden fazla ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezası alması durumunda Ceza İnfaz Kanunu 107/3-a maddesi gereğince en az 36 yıl yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda kalacağı açıktır.

"'MÜEBBET ALDI, SERBEST BIRAKILDI' YÖNÜNDEKİ DEĞERLENDİRMELER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTA"

Dolayısıyla, kamuoyunda bazı çevrelerce oluşturulmak istenen “müebbet aldı, serbest bırakıldı” yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta; hukuki ve infaz sürecine ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır."

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Yılmaz Tunç
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